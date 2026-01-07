猫さんの運動神経は、時に人間の想像をはるかに超える…。人間には到底できそうにないバランス感覚を披露する猫さんに、ビックリする人が続出中です！

話題となっている投稿は、記事執筆時点で3.9万再生を突破し、「ちっちゃい手で支えてて可愛い」「本当に猫ちゃん？雑技団出身？」といったコメントが寄せられました。

【動画：『バランス感覚良すぎ』→三毛猫が乗っていた場所とは……想像を超えてくる『驚きの光景』】

猫さんがいる場所は？

TikTokアカウント「NyankoCafe」に投稿されたのは、バツグンの運動神経を見せる三毛猫さんの様子。保護猫カフェで暮らしている猫さんで、現在カフェには30匹を超える可愛い猫さんたちが生活しています。

ある日、投稿主さんが三毛猫さんの様子を見ると、「え、そんな所に！？」と驚くような場所にいたのだとか。

その場所は、なんとイスの背もたれの上！わずか数センチしかない背もたれの上に、三毛猫さんは器用に乗っていたそうです。やっぱり猫さんは、人間の想像なんて簡単に超えちゃいますね！

"猫界"のオリンピック選手

小さくて可愛い手足、もっふもふなしっぽを上手く使い、見事なバランス感覚を披露する猫さん。しかも、表情からは余裕すら感じられたといいます。人間から見ると、とっても難しそうに見えますが、猫さんにとっては簡単すぎることなのかもしれませんね。

たまに鈍臭くて愛らしい猫さんもいますが、保護猫カフェで暮らす三毛猫さんは運動神経バツグン！猫さんたちのオリンピックがあれば、間違いなく日本代表として良い成績を残してくれるでしょう！

愉快な仲間たちが集う保護猫カフェ

そんな三毛猫さんが暮らす保護猫カフェには、お尻をぺんぺん叩かれるのが大好きな猫さんや高速パンチを繰り出す猫さん、特徴的な鳴き声を出す猫さんなど、個性豊かな猫さんが在籍。どんな姿を見せてくれるか、これからも楽しみです！

バツグンの運動神経を見せてくれた三毛猫さんには、4000件近くの高評価が寄せられることに。これからも私たちの想像を超える姿を見せてくれることでしょう！

投稿には「落ちそうで落ちないのすごい！」「どこのお家でも猫ちゃんに話しかける口調は同じなんですね」「ええ！？すごくないですか！？体幹きたえたんでちゅか！？」「我が家のヌコはムリ(笑)」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「NyankoCafe」では、大阪市の保護猫カフェで暮らす猫さんたちの日常の様子が投稿されています。

猫さん、投稿主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

