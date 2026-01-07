TVアニメ『多聞くん今どっち！？』がいよいよ放送スタート！本作のメインキャスト、推しに人生を捧げる高校生・木下うたげを演じる早見沙織と、“裏の顔”をもつアイドル福原多聞を演じる波多野 翔のインタビューをお届けする