前田佳織里、亡き祖父のお宝に仰天 『なんでも鑑定団』2度目の高額鑑定結果「まさかの仏頭超え…！」
声優の前田佳織里が6日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）に出演。持参した亡き祖父のお宝の鑑定結果に驚がくした。
【写真】「まさかの仏頭超え…！」亡き祖父のお宝に仰天した前田佳織里
前田は2024年に放送された同番組の春の3時間半SPに出演。その際には、亡き祖父が遺した「アフガニスタンの仏頭」を持参。本人の鑑定額100万円のところ、200万円という結果にスタジオが驚いた。
出演後、反響がすごかったようで、「歴史とか文化にめちゃくちゃ詳しいおじいちゃんで、いろんな骨董品を集めてて、家にまだお宝が眠ってるんじゃないかって、探したんです」と言い、今回も祖父が遺した“お宝”を持って登場。その“お宝”というのが、朝鮮唐津の徳利。
本人評価額は30万円と提示したが、鑑定結果はなんと250万円。その金額に前田は仰天し「おじいちゃん聞いてない！」と絶叫した。
鑑定した古美術鑑定家の中島誠之助氏は「本物ですね」とコメント。「100本あれば100本偽物という世界」とし「おじいさんは目利きですね！」と絶賛すると、前田は「おじいちゃんに感謝したいです。大切にします」と頭を下げた。
また放送後には自身のXを更新。「朝鮮唐津、本物でしたああああーーーーー!!」「250万円…まさかの仏頭超え…！」「お、、おおおおじいちゃーーーーん!!!!!!」とつづった。
なお、TVerで見逃し配信中。
