²¬ËÜÏÂ¿¿¡¢WBC½Ð¾ì¤Ë°ÕÍß¡Ö½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡È¯É½ÂÔ¤Á¤â¡Ä»øJ¤ØÊú¤¯¶¯¤¤»×¤¤
Âè5²óWBC¤ÏÂÇÎ¨.333¡¢2ËÜÎÝÂÇ7ÂÇÅÀ¡¢½ÐÎÝÎ¨.556¡¢OPS1.278
¡¡µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¿½ÀÁ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£º£Ç¯3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè5²óWBC¤Ç¤Ï7»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢18ÂÇ¿ô6°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨.333¡¢2ËÜÎÝÂÇ7ÂÇÅÀ¡¢½ÐÎÝÎ¨.556¡¢OPS1.278¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£·è¾¡¤ÎÊÆ¹ñÀï¤Ç°ìÈ¯¤òÊü¤Á¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤«¤é½Ð¾ì¤Î²ÄÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖËÍ¤Ï¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡£À¨¤¯¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ð¾ì¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤ÏÅ¬±þ¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤ÈË»¤·¤¤»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ë¡£²¬ËÜ¤â½àÈ÷¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ë¤³¤È¤Ï¤º¤Ã¤È¡Ê»×¤¤¤ò¡Ë»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢Æü¤Î´Ý¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¡ÖËÍ¤Î°Õ»×¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ê¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¤±¤É¡¢¤Þ¤À½Ð¤ë¤È¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀµ¼°¤ÊÏÃ¤Ï¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀè¹Ô¥á¥ó¥Ð¡¼8¿Í¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¾¾°æÍµ¼ùÅê¼ê¤Î»²²Ã¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë