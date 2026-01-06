２４年１１月に第一子女児の出産を発表した人気女性ラッパー・ちゃんみなが、３日深夜に放送されたテレ朝系「夫が寝たあとに」（火曜・深夜０時１５分）に出演。初めての出産を振り返った。

初めての出産で驚いたことを聞かれ「気持ち良かった」と答えたちゃんみな。これに対しスタジオは「えー！！」とビックリ。

韓国は自然分娩か無痛分娩を選ぶことができ、無痛分娩を選んでいたという。しかし、食べづわりの影響で３５キロ増量していたちゃんみなは麻酔注射が刺せず、結果的に自然分娩になったと明かした。

痛くなかったのかという質問に「陣痛はめっちゃ痛かったですけど、それより気持ちいいが勝ちました」と答え、赤ちゃんが出てくる瞬間も「おおお！出た〜みたいな。（出てくる瞬間も）覚えてます、感覚も覚えてます」と述懐。

陣痛中は「静かなタイプ」で「無駄なところに声量使いたくない」と話し、共演者もこれには「すごーい」「絶対無理」「叫んじゃったなぁ」と感心した。

２４年７月、韓国人ラッパーのＡＳＨ ＩＳＬＡＮＤとの結婚と妊娠を発表。同年１１月に第１子女児の出産を発表した。