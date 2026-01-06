中国メディアの快科技は2日、中国車が欧州で「爆売れ」し、英国で販売される新車の10台に1台が中国から来ていると報じた。

記事はまず、「高い関税にもかかわらず、中国車は欧州市場で相変わらず爆売れしている」とし、調査会社データフォースによると、中国の自動車メーカーは2025年11月、欧州の電気自動車（EV）市場で過去最高の12．8％のシェアを獲得し、ハイブリッド車においてはシェアが13％を超えたことを取り上げた。

そして、「中でも英国市場で目を引くパフォーマンスを見せた」とし、中国自動車メーカーの25年1〜11月の英国における新車販売台数は前年同期の2倍の18万7800台に達し、アナリストのマティアス・シュミット氏によると、25年通年の新車販売台数は20万台を突破する見込みで、市場の10％を占める可能性が高いと伝えた。

また、シュミット氏によると、スペインとノルウェーも新車の10台に1台を中国自動車メーカーから購入していて、西欧全体では中国車のシェアが6％に上ると伝えた。

記事は「中国車は欧州では安価ではないことに加えて関税が他国との競争において不利な影響を及ぼしている点も知っておかなければならない」とし、「このことは、欧州の消費者がいかに中国車を愛しているかを物語る」と伝えた。（翻訳・編集/柳川）