浴室の排水口の汚れを放置すると、水の流れが悪くなるだけでなく、ヌメリやカビが繁殖し、イヤなにおいの原因にもなります。そこで今回は、排水口掃除をラクに、かつ効果的に行うための方法や、毎日の入浴のついでにできる汚れ防止テクニックを紹介します。教えてくれるのは、クリンネスト1級のあささんです。

浴室の排水口が汚れる原因は？

お風呂の排水口にたまる主な汚れは以下の3つです。

【実際の写真】黒ずみや石けんカスで汚れた排水口が…＜Before＞

・髪の毛（毎日たまる）

・皮脂、石けんカス（ぬめりの原因）

・カビ（放置すると取れない黒ずみに）

とくに石けんカスは湿度の高い浴室で固まりやすく、髪の毛や汚れを絡め取ってしまうため、汚れが急速に増加します。

排水口掃除の基本ステップで、これらの汚れをしっかり除去していきましょう。

手順1：髪の毛を取り除く

まずは排水口のフタを開け、ゴミ受けやヘアキャッチャーに溜まった髪の毛をティッシュで取り除きます。

髪の毛を放置すると、排水の流れが悪くなるだけでなく、においの発生源になるため、ここだけでも毎日 or 2〜3日に一度のケアがおすすめです。

手順2：パーツを外して分解

排水口はフタ、ゴミ受け、トラップ（においを防ぐための部分）といった複数のパーツで構成されています。

メーカーごとに形は違いますが、基本は手で簡単に取り外せます。ゴム手袋をはめると滑りにくくなり、パーツを持ち上げやすいです。

手順3：汚れの種類に合わせて洗剤を使い分ける

軽い汚れは中性洗剤とスポンジ、ピンク色のぬめり、黒カビは塩素系漂白剤を使って掃除するのが効果的。トラップ部分は凹凸が多いので、古い歯ブラシが大活躍します。

洗剤を吹きかけて15〜30分ほど放置してから水でよく洗い流すと、カビやにおいまでスッキリ落とせます。

各部品をしっかり乾かし、元どおりにセットすれば掃除完了です。水の流れがよくなり、イヤなにおいも解消されます。

汚れがつきにくく、カビを予防するテクニック

排水口掃除を簡単にするいちばんの方法は、汚れをためないことです。こまめに掃除するのがベストですが、難しいときは「お風呂上がりに50度くらいの熱めのシャワーを10秒流す」だけでも、石けんカスや皮脂汚れを流し落としやすくなり、ぬめりがつきにくくなります。

お風呂の排水口は、気が重い掃除ではありますが、コツさえ掴めば掃除時間は短く済み、においや汚れを防げます。お風呂全体が清潔だと気分もスッキリ。今日からぜひ、負担のない排水口掃除を始めてみてくださいね。