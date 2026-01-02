ÀÑ¶ËÊä¶¯¤â»Ä¤Ã¤¿¡È²ÝÂê¡É¡¡½õ¤Ã¿Í2Åê¼ê¤ÏÂ¨ÂàÃÄ¡Ä³ÚÅ·¤Î¿·ÀïÎÏ¤¿¤Á¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿ÌÀ°Å
¥Ü¥¤¥È¤ÏÅÓÃæ²ÃÆþ¤Ê¤¬¤éÂÇÎ¨.300¡¢13ËÜÎÝÂÇ¤Î³èÌö
¡¡³ÚÅ·¤Ï2025Ç¯¡¢4Ç¯Ï¢Â³4°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âA¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤òÆ¨¤¹²ù¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¥ª¥Õ¤«¤é2025Ç¯¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¤«¤±¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿¡È¿·ÀïÎÏ¡É¤Î³èÌö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡2024Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¤Ï²ÝÂê¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ËÃå¼ê¡£¥ß¥²¥ë¡¦¥ä¥Õ¡¼¥ìÅê¼ê¡¢¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡¦¥Ï¥ï¡¼¥ÉÅê¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¥ä¥Õ¡¼¥ì¤Ï¡¢²ÝÂê¤ÎÀ©µå¤Ë¶ì¤·¤ß2¾¡6ÇÔ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂÐ¤·¤Æ¥Ï¥ï¡¼¥É¤Ï5¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.22¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ëÎ¥Ã¦¤Ç9»î¹çÅÐÈÄ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£Î¾Åê¼ê¤È¤â¥ª¥Õ¤Ë¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ï¥ï¡¼¥É¤Ïº£µ¨¡¢µð¿Í¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡µß±ç¿Ø¤Ë¤ÏÍê¤â¤·¤¤Â¸ºß¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£³ÚÅ·¤ò2019Ç¯¤ËÀïÎÏ³°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÇºÆµ¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿º£ÌîÎ¶ÂÀÅê¼ê¤ò¶âÁ¬¥È¥ì¡¼¥É¤Ç³ÍÆÀ¡£42»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡³«Ëë»þ¤Ï³°¹ñ¿ÍÂÇ¼Ô¤¬1¿Í¤À¤±¤ÈÂÇÀþ¤ËÇ÷ÎÏ¤ò·ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ë2¿Í¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç²ÃÆþ¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î5·î¤Ë¤Ï¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹³°Ìî¼ê¤ò2Ç¯·ÀÌó¤Ç³ÍÆÀ¡£6·î¤Ë¤Ï2020¥ó¥¨¤ËMLB¤ÇËÜÎÝÂÇ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥ë¡¼¥¯¡¦¥Ü¥¤¥ÈÆâÌî¼ê¤òÃ±Ç¯·ÀÌó¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤Ï53»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.229¡¢4ËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿¤¬2026Ç¯¤â»ÄÎ±¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ü¥¤¥È¤Ï7·î¤Ë¹çÎ®¸å¡¢67»î¹ç½Ð¾ì¤Ê¤¬¤éÂÇÎ¨.300¡¢¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î13ËÜÎÝÂÇ¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¤Ë¤Ï·ÀÌó±äÄ¹¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Ä¹ÂÇÎÏÉÔÂ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë