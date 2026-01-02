1975年3月13日に発売された「ペヤングソースやきそば」は、今年で50周年を迎えた。世界で初めてのカップ焼きそば「エビスカップ焼そば」が発売されたのは1974年。つまり後発ではあるが、現在まで売れ続ける大ヒット商品となり、関東を中心に支持を集めている。

【画像】「ペヤング ソースやきそば」発売当初のパッケージ

ここでは、本業のITエンジニアのかたわら、ブログ「焼きそば名店探訪録」を運営し、これまで全国1500軒以上の焼きそばを食べ歩いてきた塩崎省吾さんによる『カップ焼きそばの謎』（ハヤカワ新書）より一部を抜粋。

「ペヤングソースやきそば」の特徴である“弁当箱型”の容器はどのようにして生まれたのか。その開発秘話に迫る。（全3回の1回目／続きを読む）





◆◆◆

常識を覆す業界初の角型容器

〈ペヤング ソースやきそば〉といえば、弁当箱を思わせる四角い角型容器が最大の特長だ。

『食品と科学』1975年9月号には、〈エビスカップ焼そば〉を含む6種のカップ焼きそばの写真が載っていたが、どれも〈カップヌードル〉のような縦型容器か、広口・浅底の円形だ。カップ焼きそばだけでなくスープ麺も含めて、当時のカップ麺の容器は縦型か円形しかなかった。そこに突然登場したのが、弁当型角型容器の〈ペヤング ソースやきそば〉である。

2003年8月4日付の『上毛新聞』には開発の経緯が詳細に綴られている。

〈1974年秋、専務の丸橋善一（42）の一声で、開発チームが結成された。メンバーは善一を筆頭に、妻で経理担当の八重子（40）、弟で常務の義雄（41） 、工場長の津久田文雄（35）ら6人。焼きそばへの参入に誰も異論はなかったが、善一の一言にメンバーは耳を疑った。「四角い容器で作ろうじゃないか」。 これまでのカップめんの容器は、すべて丸型で底の深いタイプ。八重子は「受け入れられるはずありません」と反対し、津久田も「機械では隅までめんをうまく入れられない」と難色を示した。しかし、善一の考えは変わらなかった。（6頁）〉

「焼きそばを四角い容器で」と考えた理由について、2000年3月10日付の『上毛新聞』で、丸橋善一が自らその意図を述べている。

〈「ソース焼きそばは七、八社が発売していて後発だったこともあったが、自分だけは自信があった」〔中略〕〉

〈「ソースやきそばの発想の原点は縁日の焼きそばだった。縁日に食べる焼きそばは独特のソースの香りと雰囲気に負うところが大きい。先発のカップ焼きそばはみんな丸型容器だったが、縁日の焼きそばなら『四角』だろうとイメージした。後発の商品は差別化された特徴がなければ太刀打ちできない。だから、屋台を思わせる形と液体ソースという仕掛けにこだわった」。（8頁）〉

業界初の四角い容器に対応するため、工場長はだいぶ苦労したようだ。

〈めんを四角い容器に入れるには、新しい機械が必要となる。津久田は「売れるか分からないのに、設備投資はできない」と、一ラインの作業人数を2倍の50人に増やし、手作業で対応することを決めた。また、めんに具材を絡みやすくするため、従来とは反対に粗い方の面を上にして容器に入れる装置など、必要となるラインの改良は、津久田に任された。（『上毛新聞』2003年8月4日、6頁）〉

当初の生産ラインについては、丸橋善一も懐かしんでいる。

〈現在の赤堀工場で日産3万食のスタートでした。残業をしてですよ。オール手動型の工程です。カップをならべる人、麺を入れる人、スープをのせる人といった具合に、1ラインに30人近い人手がはりついた。黒山のような人が必要でしたね。（『日本食糧新聞』1988年2月25日、9頁）〉

善一は、容器の水はけや外装の印刷にも工夫が凝らされていたことにも触れている。

〈容器のお湯の切れを良くすることも大切な着眼でしたね。焼そばらしくサッパリした食感をもたらす容器ですね。これは私共の実用新案特許になっております。〔中略〕 私が誇りにできるのは、当時容器の四面に印刷可能な印刷機が日本に1台しかないのを使用したことでしょう。容器不足で思うようにいかなかったこともありますよ。（同前）〉

また、2015年に容器がリニューアルされてしまったが、それまでは火傷しにくいように二重構造になっていた。それも発売当初からの仕様だった。業界初の四角い容器は、いくつもの工夫と配慮の積み重ねで成り立ったことがわかる。

質にも量にも妥協せず

丸橋善一は容器だけでなく、もちろん中身にも妥協しなかった。

1988年2月25日付の『日本食糧新聞』の丸橋善一の述懐によると、麺は焼きそばに適した食味を目指し、ラーメンとは異なる麺質を心がけたという。

2024年12月8日にテレビ東京で放送された『バクタン 時を戻そう！ヒット商品が生まれるまで』という番組で、〈ペヤング ソースやきそば〉の開発秘話が明かされた。その中で、“麺には醤油が練り込まれ、揚げ油はパーム油とラードの混合油を使っている”と紹介されていた。醤油を麺の下味に使うことで、麺質が改善されたそうだ。

さらに丸橋善一は麺の食味だけでなく、そのボリュームにも気を配った。

〈先発各社は、丸い容器に65gくらいの麺を入れた焼そばを発売していました。私共はこれをビッグサイズの90gにした。〔中略〕 焼そばはお腹に入って満腹感を得るためには、やはり量目が多くないといけません。汁ものならば多少麺が少量でもよいが、焼そばは90gくらいないと腹を満たさない。（『日本食糧新聞』1988年2月25日、9頁）〉

重量120グラム、うち麺は90グラム。その満腹感も、〈ペヤング ソースやきそば〉の革新的な特長だった。

後に発売されたエビス産業の〈エビスカップ焼きそば大判〉（1975年9月発売）は、名前の通り120グラムの“大判”だった。他にも8月に東洋水産、9月にエースコック、翌10月に徳島製粉が、いずれもほぼ同じ量のカップ焼きそばを次々と新発売した。どのメーカーも、〈ペヤング ソースやきそば〉のヒットに倣って増量したのだろう。

〈ペヤング ソースやきそば〉以降、重量120グラム・麺量90グラムがカップ焼きそばの標準サイズとして定着した。

〈U.F.O.って何の略？ 日清食品創業者の息子が「日清焼そばU.F.O.」のネーミングに込めた、意外と知られていない“2つの意味”〉へ続く

（塩崎 省吾／Webオリジナル（外部転載））