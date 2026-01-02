旦那さんの行動に不審な点があると、浮気を疑ってしまいますよね。証拠集めが思うようにいかない場合、こちらから仕掛ければ早いと考える人もいるようです。しかし、その結末は予想外の展開になったようで……？ 今回は、浮気を疑ったことを反省した話をご紹介いたします。

夫の気持ちを知って反省

「夫が浮気しているような気がして、証拠探しをしたけど掴めず。でも証拠がないと慰謝料の請求ができないので、どうにかして浮気現場をおさえたいと思っていたときに、いいアイディアが思い浮かびました。それはハニートラップです。夫とは面識のない私の友人に協力してもらって、ハニートラップを仕掛けて証拠をおさえようという作戦。早速友人に話すと、渋々ですが協力してくれることになりました。万が一ホテルに行くことになると危険なので、2人でデートしてる写真が撮れればOK。友人には夫がよく飲みに行く居酒屋で逆ナンをしてもらい連絡先を交換して、デートの約束をしてもらいました。

数日後、友人には『仕事で相談がしたい』という理由で夫を呼び出してもらい、2人で会う状況を作ってもらうことに成功。お酒も入り、友人がいい感じの雰囲気を演出してくれて、アプローチを仕掛けてもらいました。すると夫は『すみません』『僕、妻を愛してるんで』『他の女性に興味ないんです』と笑顔で友人を拒んだんです。今まで私に愛してるなんて言ったことは一度もなかったのに……。思わぬ形で夫の本心を聞けて、うれしいやら恥ずかしいやら……。

結局ハニートラップ作戦は失敗。浮気疑惑は、夫がお人好しだから私が勘違いしてしまっただけのことでした。夫にはもちろんハニートラップを仕掛けたことは言ってないけど、申し訳ないことをしたな、と反省しています」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 女性にやさしい男性は、勘違いされやすいのかもしれませんね。まさか奥さんにハニートラップを仕掛けられていたとは、想像すらしていないでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。