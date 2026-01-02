京都国際・西村一毅インタビュー（後編）

2025年７月６日、京都国際は夏の府大会初戦（２回戦）を迎えたが、先発マウンドに西村一毅の姿はなかった。14日の３回戦でも登板はなく、チームが慎重に状態を見極めながら調整を進めていた様子がうかがえた。



高校卒業後、中央大に進む西村一毅 photo by Sawai Fumi





【初めて流した勝利の涙】

西村の初登板は４回戦、春の府大会優勝校・京都共栄との対戦だった。だがこの試合も、秋の京都外大西戦、春の龍谷大平安戦を思わせる厳しい展開となる。９回を終えても０対０のまま決着はつかず、延長タイブレークにもつれ込んだ。

それでも西村は10回を投げて13奪三振、５安打２失点と粘投し、チームは劇的なサヨナラ勝ちで４回戦を突破した。

以降も準々決勝の北嵯峨戦、準決勝の立命館宇治戦でマウンドに上がり、決勝の鳥羽戦でも苦しみながら２失点で完投勝利。劇的な戦いの末、２年連続となる夏の甲子園出場を決めた。

決勝後、西村は感極まった表情で目に涙を浮かべていた。じつは、野球の勝ち負けで涙を流したのは、これが初めてだったという。

「夏は登板するたびに細かい部分を修正しながら、少しずつ状態がよくなっていきました。秋も春も悔しい負け方が続き、京都ではなかなか勝ちきれない時期が続いていましたが......それでも『絶対に甲子園に戻る』という気持ちだけでやってきました。その願いがかなったことがうれしくて、思わず（涙が）出てしまったんだと思います」

ただ、夏の甲子園初戦では、優勝候補に挙げられていた健大高崎（群馬）を相手に、中盤には球数が100球に達するなど、苦しいピッチングを強いられた。

「緊張もあってストライクがなかなか入らず、球数が増えてしまいました。思ったところに投げられない場面が多く、課題ばかりが残る内容でした」

６四死球を与えながらも、４安打３失点で完投勝利。球数は160球に達した。

つづく３回戦の尽誠学園（香川）戦ではリリーフとして登板し、４回無失点の好投を見せたが、準々決勝の山梨学院戦では２回にソロ本塁打を含む５安打５失点。６回までに９点を失い、途中降板。チームも敗れ、夏連覇の夢は潰えた。

「最初はそこまで疲れを感じていませんでした。でも、これだけ打たれてしまうと、もう......。球数もかなり多かったですし（６回で131球）、自分では気づかないところで疲れがあったのかもしれません。それ以上に、山梨学院の打線はレベルが違いました」

【焦りとプレッシャーの１年】

成功体験を積み重ねた2024年の春から夏にかけてのシーズン。だが、最上級生となった昨秋から今夏までの１年間は、西村にとって苦い経験のほうが多かったはずだ。これが勝負の厳しさである。西村の言葉の節々には、そんな苦悩がにじんでいた。

「去年の甲子園で優勝させてもらってから、自分としては『２連覇する』という目標が生まれ、やるべきことは明確になっていました。ただ、秋、春を通して、簡単には勝てないという現実や、勝つことの難しさも強く感じました。

実際の試合では、どうしても焦ってしまう場面が多く、気持ちの持っていき方の難しさを痛感しました。自分の実力以上のことをやろうとしても、うまくはいかない。今の自分にできる最大限のことを、全力でやれるようにしないといけないと思いました」

３年生に支えられ、思う存分プレーできていた２年生の頃との違いを痛感することになった。

「去年の夏が終わってから、『おまえが引っ張っていかなアカンぞ』と言われるようになり、自分がやらなければ、という思いをずっと抱えてきました。でも、その気持ちがプレッシャーにもなっていたのかなと思います。下級生の時は、何かあっても３年生が何とかしてくれる、という安心感がありました。でも自分が３年生の立場になり、どう振る舞えばいいのかわからなくなって......」

小牧憲継監督は西村について、つかみどころのなさを挙げつつも、その一方で確かな成長の跡を認めていた。

「もともと、自分から何かをしようとするタイプではなかったですし、少ししんどいと感じると、すぐにあきらめてしまうところもありました。でも、上級生になってからは、そういう部分がなくなりました。２年生の頃は『公務員になりたい』と言って、野球に対して欲を見せることもなかった。それが今では、大学で頑張ってドラフト１位でプロに行きたい、と言えるようになった。それが、あの子の一番の成長です」

2023年の小宅雅巳（慶應義塾高）、24年の西村、そして25年の末吉良丞（沖縄尚学）と、近年、夏の甲子園では２年生の優勝投手が続いている。だが、小宅と西村はいずれも、最上級生となってからは、なかなか思うようなパフォーマンスを発揮できないまま終わっている。

【下級生で一番上の景色を見た苦悩】

夏の甲子園後、西村はU−18日本代表に選出された。貴重な左腕の先発投手として、３試合に登板した。

「自分よりレベルの高い選手ばかりで、吸収すべきことが本当にたくさんありました。外国のバッターは身体が大きく、スイングも強かった。だからこそ、投げミスだけは許されないと思いながら投げていました」

その代表チームのなかには、唯一２年生で選出された末吉の姿もあった。

西村と同じ左腕。タイプはやや異なるものの、代表チームのなかでは、やはり末吉の動きを自然と追っていた。

「末吉は身体がすごく柔らかく、身体の使い方も本当にうまい。初めて間近で見て、分厚さも感じました。あの大きな身体を、ピッチングのなかでしっかり使いこなしていますし、ストレートも速くて球のキレがいい。ボールにも重みがありますよね」

その末吉から、西村はスライダーを教えてもらったという。おとなしい性格の末吉と、自分から積極的に話しかけるタイプではない西村は、キャラクター的にもどこか似ている。ただ、２年生左腕の優勝投手という大きな共通点もあった。だからこそ西村は、末吉がこれから経験するかもしれない苦難に対し、どこか同情にも似た思いを抱いていた。

「これから、周囲の期待は相当大きくなるんだろうなと思いました。（沖縄を後にする前に）末吉には『あと１年間、頑張って』と言いました」

末吉は今秋の県大会で優勝したものの、九州大会では準々決勝で神村学園に１--４で敗れた。来春のセンバツ出場は微妙と見られていたが、九州国際大付が明治神宮大会で優勝したことで、神宮枠が九州にもたらされ、出場の可能性は高まりつつある。いずれにせよ注目度が増す末吉の今後にエールを送りながら、西村は２年生で優勝を経験したからこそ直面した難しさを口にした。

「２年生で一番上の景色を見てしまった分、どうしてもどこかで満足してしまう部分が出てしまったのかもしれません。そうしたモチベーションの持ち方が、一番難しかったです。でも、自分の代で行く甲子園の景色と、下級生の時に見る甲子園の景色は、まったく違う。末吉には、チームを引っ張って、春も夏も甲子園に行ってもらいたいですね」

年が明け、自身の新たな野球人生も始まる。

「自分は......プロで活躍できるピッチャーになれるように、大学４年間で、身体面でも精神面でも成長していけたらと思います」

無欲だった左腕は甲子園の優勝投手となり、目の前に広がる世界は大きく変わった。喜びの先で悔しさも味わった高校野球の日々を経て、これからどんな飛躍を見せるのか。西村の野球人生は、ここからさらに盛り上がりを見せていくだろう。