¶õ¤²È¤«¤é½÷À¤Î°äÂÎ¡¡½÷À¤ÎÄÌÄ¢¤Ê¤ÉÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¡¡£µ£µºÐÃËÂáÊá¡¡·²ÇÏ¡¦ÉÙ²¬»Ô
£±ÆüÄ«¡¢ÉÙ²¬»Ô¤Î¶õ¤²È¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à£¸£±ºÐ¤Î½÷À¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¡¢½÷À¤ÎÄÌÄ¢¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç£µ£µºÐ¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½»µïÉÔÄêÌµ¿¦¤ÎÉÙÅÄ·ò°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê£µ£µ¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÉÙÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢µîÇ¯£¸·î¤´¤í¤«¤é¤ª¤È¤È¤¤£³£°ÆüÌë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢ÉÙ²¬»ÔÌî¾å¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÉÙÅÄ½Õ»Þ¤µ¤ó¡Ê£¸£±¡ËÊý¤«¤éÄÌÄ¢£²ÄÌ¤È°õ´Õ£±ËÜ¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÉÙÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¶â¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±£²·î£³£°Æü¤Î¸á¸å£±£°»þ¤´¤í¡¢ÉÙÅÄ¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¤«¤é¡Ö¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊì¿Æ¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢£±Æü¸áÁ°£·»þÈ¾¤´¤í¤ËÉÙÅÄ¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Âð¤«¤éÌó£µ£°¥áー¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿¶õ¤²È¤Ç¡¢ÉÙÅÄÍÆµ¿¼Ô¤¬¿ôÇ¯Á°¤Þ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
£²¿Í¤ÏÃÎ¿Í´Ø·¸¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢ÉÙÅÄÍÆµ¿¼Ô¤¬²¿¤é¤«¤Î»ö¾ð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£