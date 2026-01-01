【おとめ座】2026年1月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年1月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
心の中で大切に育ててきた夢や憧れが、少しずつ具体的な形を帯び始めます。より近づくための計画を立てると楽しさが増し、未来への期待が膨らむでしょう。まずは身の回りを整理整頓して気持ちをスッキリさせてから、企画を練り始めるのがおすすめです。
あれこれ難しく考えすぎず、「楽しもう」という気持ちを優先して動いてみると、自然と協力してくれる仲間が集まり、思っていた以上に現実味を帯びてきます。小さな一歩が、大きな流れを生み出すでしょう。仕事面では、今高まっている創造性を生かすことが大切です。
＜開運もぐもぐ＞
夢や憧れを現実へと近づけるためには“火のパワー”を使います。おすすめは「エスプレッソコーヒー」です。苦味の強いコーヒーには、火のパワーがたっぷりと含まれています。ギュッと濃縮された風味は、力強さを感じさせてくれます。
また、エスプレッソはイタリア語で「急速に」という意味を持ち、このスピード感もまた火のパワーの領域です。いただくときは、ゆったりと香りや味わいを楽しみながら、夢や憧れがかなっている自分をイメージしてみましょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
