モンゴルで大統領から国民栄誉賞

大相撲の横綱・豊昇龍（立浪）が、母国モンゴルの大統領から国民栄誉賞を受けた。自身のインスタグラムで報告し、現地で民族衣装をまとった写真を掲載している。

豊昇龍は自身のインスタグラムで「ご報告です。先日12月29日に、モンゴルにて栄誉賞をいただきました。大統領から直接授与していただき、大変感銘を受けるとともに、身の引き締まる思いです」と現地での写真を交え報告した。立浪部屋のインスタグラムも「横綱豊昇龍が、モンゴルの“国民栄誉賞”を頂きました」と伝えている。

続けて「これまで私を支えてくれた家族、親方、部屋の仲間に、まずは心から感謝を伝えたいです。そして、いつも大きな声援で背中を押してくださるファンの皆様、本当にありがとうございます」と感謝を述べている。ファンからは賛辞が多数集まった。

「おめでとうございます！大変な地位でしょうが期待しています」

「初場所でのご活躍を楽しみにしております」

「ご両親も立派な体の方ですね」

「横綱が被っている帽子が可愛い」

「取組前の殺気立つ気迫にいつも痺れます。大好きです。これからも応援してます」

大相撲初場所は、1月11日に東京・両国国技館で初日を迎える。



