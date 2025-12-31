¡ÚRIZIN¡ÛÄ«ÁÒÌ¤Íè¡¡¾×·â1R174ÉÃ»¦TKOÉé¤±¡Ä²¦¼Ô¤ÎÅ´ÄÈ¤ËÄÀ¤à¡¢¼ó¤ò¸ÇÄê¤·¤ÆÃ´²Í¤ÇµßµÞÈÂÁ÷
¡¡¡þRIZIN¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤¬31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÄ«ÁÒÌ¤Íè¡ÊJAPAN¡¡TOP¡¡TEAM¡Ë¤¬RIZIN¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ(¥¥ë¥®¥¹)¤Ë1RTKOÉé¤±¡£4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂç¤ß¤½¤«Âç²ñ»²Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿RIZIN10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤òÄù¤á¤ë¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤âRIZIN¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¼ó¤ò¸ÇÄê¤·¤ÆµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÈÏ©¾å¤ÎÅÁÀâ¡É¤Ï10¼þÇ¯¤òÄù¤á¤ëÂç¤ß¤½¤«¤Ç1R¤Ç»¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÌ¤Íè¥³¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢1R¤«¤é°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿²¦¼Ô¡£ÁÈ¤ßÉÕ¤«¤ì¤ë¤È¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¤Ç¸å¤í¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤É²¦¼Ô¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¶ìÀï¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤éÅ´ÄÈ¤ÎÍò¡£¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò»ß¤á¤Æ¡¢1RTKOÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ï¼ó¤ò¸ÇÄê¤µ¤ì¤ÆÃ´²Í¤Ç±¿¤Ð¤ì¤ÆÂà¾ì¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î°åÌ³¼¼¤Ç¤Ï¡¢½Ö¤¤â¤·¤Æ°Õ¼±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¥É¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¼¤«¤±¤Ë¤âÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ü¤¦Á³¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖµßµÞ¼Ö¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¤Íè¤ÏºòÇ¯7·î¤Î¡ÖÄ¶RIZIN.3¡×¤Ç¡È°ø±ï¡É¤ÎÊ¿ËÜÏ¡¤Ë1RTKOÉé¤±¤òµÊ¤·¤Æ¸½Ìò°úÂà¤ò·èÃÇ¡£¤·¤«¤·¡Ö¤Þ¤À³ÊÆ®µ»³¦¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£Éüµ¢Àï¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯5·î¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÉüµ¢Àï¤Ç¡È°ø±ï¡É¤ÎÊ¿ËÜ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Ê¿ËÜ¤¬Âç¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤Æ·ç¾ì¤·¤Æ¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥ê¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡ÈÇò»æ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎRIZIN¤Ï¡ÈÄ«ÁÒÌ¤ÍèÉü³è¡ª¡É¤¬Âç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ì¤Íè¤ÏÉüµ¢Àï¤Ç¸µ¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÎëÌÚÀéÍµ¤È·ãÆÍ¡£»î¹ç¤Ï3R¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤Ë¤è¤ëTKO¾¡Íø¡£Éüµ¢Àï¤ÇÌó2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£7·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÄ¶RIZIN.4¡¡¿¿²Æ¤Î·ö²Þº×¤ê¡×¤Ç¤Ï¸µ¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥¤¥±¡Ê¥Ü¥ó¥µ¥¤½À½Ñ¡Ë¤ËÈ½Äê2¡¼1¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥ÈÈ½Äê¾¡Íø¤Ç4Ç¯±Û¤·¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Éüµ¢¸å2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤òÄù¤á¤ëÂç¤ß¤½¤«¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Ì¤Íè¤Ï¡ÈºÇ¶¯²¦¼Ô¡É¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÁê¼ê¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔÂ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç1R¤«¤éÅÝ¤·¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡RIZIN¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ï¡¢ÁÏÀßÅö½é¤ÏÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤ËÁÏ¤é¤ì¤¿¥Ù¥ë¥È¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£20Ç¯11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ºØÆ£Íµ¤È¤Î½éÂåRIZIN¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦ºÂ·èÄêÀï¡£Âç¤¤Ê´üÂÔ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ½ÄêÉé¤±¤Ç¥Ù¥ë¥È¤òÆ¨¤·¤¿¡£2ÅÙÌÜ¤Î¥Ù¥ë¥ÈÃ¥¼è¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬23Ç¯7·î¤ËË¬¤ì¤¿¡£¥ô¥¬¡¼¥ë¡¦¥±¥é¥â¥Õ¡Ê¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¡Ë¤È¤Î²¦ºÂ·èÄêÀï¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥á¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢1R¥ê¥¢¥Í¥¤¥¥Ã¥É¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç¥¿¥Ã¥×¥¢¥¦¥ÈÉé¤±¤òµÊ¤·¤ÆºÆ¤Ó¥Ù¥ë¥È¤Ë¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡RIZIN10¼þÇ¯¤òÄù¤á¤ëÂç¤ß¤½¤«¤Ç3ÅÙÌÜ¤Î¥Ù¥ë¥ÈÄ©Àï¡£¡Ö¥Ù¥ë¥È¤è¤ê¤â¶¯¤¤Áê¼ê¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅÝ¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¡£¥Ù¥ë¥È¤Ï¤½¤Î¤¢¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¤â¥Ù¥ë¥È¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£