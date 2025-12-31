¡Ú²æºÊ ¹°¿ò¡Û¡Ö¤½¤Ð¤Î¼ø¶È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÄÄ´Íý»ÕÀìÌç³Ø¹»¤Î¹»Ä¹¤¬Ï³¤é¤¹¡ÖÏÂ¿©¤ÎÃæ¤Ç¤â¡É¤½¤Ð¡É¤¬¸·¤·¤¤¡×ÍýÍ³
ÆüËÜ¤ÎÏÂ¿©¶È³¦¡¢ÆÃ¤Ë¤½¤Ð²°¤¬¿Í¼êÉÔÂ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ä´Íý»ÕÀìÌç³Ø¹»¤Î³ØÀ¸¤ÏÀ¾ÍÎÎÁÍý¤ò¹¥¤ß¡¢ÏÂ¿©´õË¾¼Ô¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¡£°ÂÄê¤òµá¤á¤ë¼ã¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤Ç°û¿©¶È³¦¤Ø¤Î»ÖË¾¼Ô¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£
JRÄÅÅÄ¾Â±Ø¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬¡¢µþÀ®ÄÅÅÄ¾Â±Ø¤«¤é1Ê¬¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ë½¬»ÖÌîÄ´Íý»ÕÀìÌç³Ø¹»¤Ï¡¢¥×¥í¤Î¸½¾ì¤ÈÆ±¤¸´Ä¶¤ÇÄ´Íý¤Î´ðÁÃµ»½Ñ¤ÈÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢1968Ç¯¤Ë³«¹»¤·¤¿Í³½ï¤¢¤ëÄ´Íý»ÕÀìÌç³Ø¹»¤Î°ì¤Ä¡£¤½¤Ð¶È³¦¤ò¼è¤ê´¬¤¯¸·¤·¤¤´Ä¶¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
Á°ÊÔµ»ö¤òÆÉ¤à¡Ø¼ã¼ê¤ÏÍÎ¿©»Ö¸þ¡¢ÏÂ¿©¸Ä¿ÍÅ¹¤ÏÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤ë¡ÄÄ´Íý»Õ³Ø¹»¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡ÖÏÂ¿©Î¥¤ì¡×¤Î¼ÂÂÖ¡Ù
¡Ö½¤¹Ô¤Î¤ÁÆÈÎ©¡×¤ÏÄÁ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë
¡ÖÆÈÎ©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÄÁ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¤½¤¦»ä¤¬¸À¤¦¤È¡¢½¬»ÖÌîÄ´Íý»ÕÀìÌç³Ø¹»¤Î»³粼¹»Ä¹¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Ð¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈù¶ì¾Ð¤·¡¢Ä´Íý»Õ¤Î»ñ³Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ø¶ÈÆâÍÆ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¤½¤â¤½¤âÄ´Íý»Õ¤Î»ñ³Ê¤Ï¡¢Ä´Íý»Õ»ñ³Ê¤Ï³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤¬¹Ô¤¦Ä´Íý»Õ»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¡Ê¥±¡¼¥¹?¡Ë¤È¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã»ØÄê¤ÎÄ´Íý»ÕÀìÌç³Ø¹»¤Ê¤É»ØÄêÍÜÀ®»ÜÀß¤ò½¤Î»¤·¤Æ¼èÆÀ¤¹¤ë¡Ê¥±¡¼¥¹?¡Ë¡¢Æó¤Ä¤Î¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡£
Á°¼Ô¤Î¥±¡¼¥¹?¤Î¾ì¹ç¡¢°û¿©Å¹¡¦µë¿©»ÜÀß¤Ê¤É¡¢Ä´Íý»ÕË¡»Ü¹Ôµ¬Â§¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿»ÜÀß¤Ë½¢¿¦¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÇÆþ¤ê¡¢Ä´Íý¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö2Ç¯°Ê¾å¡¢½µ4Æü°Ê¾å¡¢1Æü6»þ´Ö°Ê¾å¡×¤òËþ¤¿¤¹¼ÂÌ³·Ð¸³¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ä´Íý»Õ»î¸³¤ËÎ×¤à¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤³¤ÎºÝ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¸ø½°±ÒÀ¸³Ø¡¢±ÉÍÜ³Ø¡¢¿©ÉÊ±ÒÀ¸³Ø¡¢Ä´ÍýÍýÏÀ¤È¤¤¤Ã¤¿É®µ»î¸³¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖºÂ³Ø¤ÎÆâÍÆ¤¬¡¢Ê£»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£⾷ÃæÆÇ»ö·ï¤òµ¡¤Ë¡¢±ÒÀ¸³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ëºÂ³Ø¤ÎÆâÍÆ¤Ï¸ü¤¯¤Ê¤ê¡¢¿©ÉÊ¤Î°ÂÁ´À¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î±ÒÀ¸´ÉÍý¼êË¡HACCP¤Ê¤É¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤ÖÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºòº£¤Ï¡¢±§ÃèÁ¥¤ÎÃæ¤Ç⽣³è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î±Ò⽣´ÉÍý¤Î¹Í¤¨⽅¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£³Ð¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê»³粼¹»Ä¹¡Ë
Ä´Íý¤ÎÀ¤³¦¤Ë²Ê³Ø¤¬»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£·ë²Ì¡¢¼ÂÌ³¤Î¥³¥Þ¤ò²¡¤·¤ä¤ë¤Û¤É¡¢ºÂ³Ø¤Î¥³¥Þ¤¬Áý¤¨¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢½¬»ÖÌîÄ´Íý»ÕÀìÌç³Ø¹»¤Î¼ø¶ÈÆâÍÆ¤ÎÆâÌõ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£³Ø⽣¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆþ³Ø¤·¤Æ¤«¤é¡¢Ä´Íý¤ÎÀ¤³¦¤¬Ê£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡×¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡ü¿©ÉÊ¤È·ò¹¯90»þ´Ö
¡ü¿©ÉÊ¤È±ÉÍÜ¤ÎÆÃÀ150»þ´Ö
¡ü¿©ÉÊ¤Î°ÂÁ´¤È±ÒÀ¸150»þ´Ö¡Ê´Þ¼Â½¬30»þ´Ö°Ê¾å¡Ë
¡üÄ´ÍýÍýÏÀ¤È¿©Ê¸²½³µÏÀ180»þ´Ö
¡üÄ´Íý¼«½¬300»þ´Ö
¡üÁí¹çÄ´Íý¼Â½¬90»þ´Ö
°ìÊý¡¢Ä´Íý»ÕÀìÌç³Ø¹»¤ËÄÌ¤ï¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢³ØÈñ¤ÏÀáÌó¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆÈ³Ø¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤É¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÎÁÍý¤òÁª¤Ö¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö2Ç¯°Ê¾å¡¢½µ4Æü°Ê¾å¡¢1Æü6»þ´Ö°Ê¾å¡×¤òËþ¤¿¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÂ³Ø¤âÊÙ¶¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Î¹ç³ÊÎ¨¤Ï6¡Á7³äÄøÅÙ¤À¤È¤¤¤¦¡£
Ä´Íý¤ÎÏÓ¤¬½¨¤Ç¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢É®µ»î¸³¤ËÍî¤Á¤ì¤Ð¡¢Ä´Íý»Õ¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢¸úÎ¨Åª¤ËºÂ³Ø¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÄ´Íý»ÕÀìÌç³Ø¹»¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Ä´Íý»ÕÀìÌç³Ø¹»¤ÎÂ´¶È¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Î»ñËÜÎÏ¤Î¤¢¤ë°ÂÄê¤·¤¿¶ÈÂÖ¤òÁª¤Ö·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£ÆÈ³Ø¡ßÀìÌçÅ¹¡Ê¤Î¤Á¤ËÆÈÎ©¡Ë¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢ÄÁ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¤µ¤é¤ËÄ´Íý»Õ»ñ³Ê¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¾å°Ì¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖÀìÌçÄ´Íý»Õ¡¦Ä´Íýµ»Ç½»Î¡×¤È¤¤¤¦»ñ³Ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¹â¤¤µ»½Ñ¤ÈÀìÌçÀ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¹ñ²È»ñ³Ê¤Ç¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸À¤¦¤Ê¤é¡¢ ¥Û¥Æ¥ë¤Î¥·¥§¥Õ¤äÏÂ⾷¤Î²ÖÈÄ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢Í¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤»ñ³Ê¤Ç¤¹¡×¡Ê»³粼¹»Ä¹¡Ë
¤³¤³¤Ç¤âÎ©¤Á¤Õ¤µ¤¬¤ë¤Î¤¬¡¢³Ø²Ê»î¸³¡Ê±ÒÀ¸¡¦±ÉÍÜ¡¦¿©ºà¡¦Ä´ÍýÍýÏÀ¤Ê¤É¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢ÆÈ³Ø¤ÇÄ´Íý»Õ»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÌ³·Ð¸³¤¬8Ç¯°Ê¾å¤Ç¤Ê¤¤¤È¼õ¸³»ñ³Ê¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ä´Íý»ÕÀìÌç³Ø¹»¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÌ³·Ð¸³¤¬6Ç¯°Ê¾å¤Ç¼õ¸³»ñ³Ê¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢2Ç¯¤ÎÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ä´Íý»ÕÀìÌç³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤Ï¡¢´õË¾¤¹¤ë¤ÈºßÀÒ»þ¤Î¤ßÀìÌçÄ´Íý»Õ¡¦Ä´Íýµ»Ç½»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëºÝ¤Î³Ø²Ê»î¸³¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¹ç³Ê¤¹¤ë¤È»ñ³Ê¼èÆÀ»þ¤Ë³Ø²Ê»î¸³¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¤ëÁ¼ÃÖ¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤Ð¤Î¼ø¶È¤ò¹Ô¤¦Í¾Íµ¤¬¤Ê¤¤
Ä´Íý»ÕÀìÌç³Ø¹»¤Î¥ë¡¼¥È¤òÁª¤ó¤ÀÊý¤¬¡¢Áá¤¯¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ä°ÂÄêÀ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¤È¤¡¢ »þ´Ö¤äÊ¡Íø¸üÀ¸¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¡½¡½¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ò³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬Áª¤Ö¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æ¸½¼ÂÅª¤À¤í¤¦¡£
»þÂå¤ÎÊÑ²½¤È¤È¤â¤Ë¤³¤¦¤·¤¿·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤Ð¤ò´Þ¤á¤¿¸Ä¿ÍÅ¹¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÈ³Ø¤Ç»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆÈÎ©¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦Ä´Íý»Õ¤Ï‟¸ÂÄêÅª¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤»¤á¤Æ¡¢Ä´Íý»ÕÀìÌç³Ø¹»¤Ç¤½¤Ð¤ò³Ø¤Ù¤ì¤Ð¡¢·Ð¸³ÃÍ¤Î¾åÀÑ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¤½¤Ð¤Î´ðËÜ¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆºÂ³Ø¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤Ð¤Ë¶½Ì£¤ò³Ð¤¨¤ë³ØÀ¸¤âÁý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ö½¬»ÖÌîÄ´Íý»ÕÀìÌç³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Ð¤Î¼ø¶È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö°ÊÁ°¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¼ÂÌ³¤ÈºÂ³Ø¤ò¶µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£Åö¹»¤Ï¡¢ÏÂ¿©¤ÎÃæ¤Ë¼÷»Ê¤ò¶µ¤¨¤ë¼ø¶È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Ð¤Ï¤½¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤¯¤·¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¤½¤Ð¤Ï¶µ¤¨¤ë¤Î¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÕ¤±¾Æ¤¿Ï¤Ç¤Ï¶µ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
Ê¹¤±¤Ð¡¢»³粼¹»Ä¹¼«¿È¡¢ÀéÍÕ¼êÂÇ¤Á¶¾Çþ¤Î²ñ¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¡ÖÀéÍÕ¸©¤½¤ÐÂç³Ø¹ÖºÂ¡×¤òÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¶¾Çþ²°¶È³¦¤Ë¤Ï¡¢é®¤½¤Ð·Ï¡¢º½¾ì·Ï¡¢¹¹²Ê·Ï¡¢¤½¤·¤Æ°ìÃã°Ã·Ï¤È¡¢Âç¤¤¯4¤Ä¤ÎÎ®ÇÉ¤¬¤¢¤ë¡£»³粼¹»Ä¹¤Ï¡¢°ìÃã°Ã·Ï¤Ç½¤¶È¤·¡¢¡Ö¤½¤ÐÂÇ¤Á¤ò½¬ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¤½¤ó¤Ê»³粼¹»Ä¹¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤ä¤ë¤»¤Ê¤µ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤¿¡£
¤½¤Ð¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë²Ë¤Ï¤Ê¤¤
¼«¿È¤â¤½¤ÐÂÇ¤Á¤ò½¬ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢½¬»ÖÌîÄ´Íý»ÕÀì⾨³Ø¹»¤Î»³粼¹»Ä¹¤Ï¡¢¼ø¶ÈÆâÍÆ¤«¤é¤½¤Ð¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë¼ê¤¬¤«¤«¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤½¤ÐÍÑ¤ÎÌÚÀ½Æ»¶ñ¤Î¼êÆþ¤ì°ì¤Ä¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¸Ç¤¯¹Ê¤Ã¤¿Ç¨¤ì¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤Ç¿¡¤¼è¤Ã¤¿¤Î¤Á¡¢´¥¤¤¤¿ÉÛ¤Ç¿åÊ¬¤ò¿¡¤¼è¤ê¡¢¤è¤¯´¥Áç¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£É¬Í×»þ¤Î¤ßÃ»»þ´Ö¿åÀö¤¤¤ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¿åÀö¤¤¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£Ä´Íý°ÊÁ°¤Ë¡¢Æ»¶ñ¤Î°·¤¤Êý¤â¤½¤Ð¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÀìÌçÀ¤¬¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â¾¤ÎÄ´ÍýÊ¬Ìî¤ÈÊÂ⾏¤·¤Æ¶µ¤¨¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤½¤Ð¤Ë³ä¤¯Í¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡×¡Ê»³粼¹»Ä¹¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
½¬»ÖÌîÄ´Íý»ÕÀì⾨³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÎÁÍý¤Î¼ø¶È¤ÎÃæ¤Ë¼÷»Ê¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Ð¤Ï¤Ê¤¤¡£Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ºÂ³Ø¤ÎÈÏ°Ï¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä´Íý¤Î¼Â½¬»þ´Ö¤Ï¸Â¤é¤ì¤ë¡£»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤Ð¤¬ºÂ¤ì¤ëÀÊ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¹»¤Ï¼ø¶ÈÆâÍÆ¤Î¼Á¤ò¹â¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾¯⼈¿ôÀ©¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢1968Ç¯¤Î³«¹»Åö»þ¤«¤é°ì´Ó¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ê¡¢¼çÇ¤¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¾·æÛ¤·¤¿Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ëÁíÎÁÍýÄ¹¡¢¸Î¡¦Â¼¾å¿®É×»á¤Î¶µ¤¨¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¹Ö»Õ°ì¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾¯¿Í¿ô¤Ç³Ø¤Ù¤ëÂÎÀ©¤ò¼è¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤È¡£
¡ÖÌÜ¤¬ÆÏ¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¥¹¥¥ë¤â¸þ¾å¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤ÏÂ¾¹»¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢°ìÇ¯¤ËÆþ¹»¤Ç¤¤ëÄê°÷¿ô¤ò¤¢¤¨¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¬»ÖÌîÄ´Íý»ÕÀì⾨³Ø¹»¤ÏÏÂÍÎÃæ¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
°ì¤Ä¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÆÃ²½¤¹¤ë¤È¡¢Â´¶È¸å¤Î¿ÊÏ©¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢³«¹»°Ê¹ß¡¢¤³¤ÎÂÎÀ©¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ãæ¤Ç¤â¡¢ÆüËÜÎÁÍý¤Î¼ø¶È¤Ï¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¤¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿©ºà¤ÎÀÚ¤êÊý¤ò°ì¤Ä¤ò¤È¤Ã¤Æ¤âÂ¿ÍÍ¤ÊÀÚ¤êÊý¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼ø¶È»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤½¤¦¤À¡£ÏÂ¿©ÆÃÍ¤Î¤¤áºÙ¤ä¤«¤µ¤ÈÃúÇ«¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¶µ¤¨¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Ð¤Ë¤Þ¤Ç¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢»³粼¹»Ä¹¼«¿È¤Ï¤½¤Ð¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿°ì¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¤µ¤Ó¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿´»Ä¤ê¤ò±£¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡ØÃæ¹ñ»º¤Î¤½¤Ð¤Î¼Â¤Ï¥í¥·¥¢¤ËÎ®¤ì¡Ä¡ã¤½¤Ð²°¡äÂçÎÌ¾ÃÌÇ¤ò¾·¤¯¿Í¼êÉÔÂ¤Î¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤Î¼ÂÂÖ¡×¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Ð²°¤Î¸Ä¿ÍÅ¹¤ò½±¤¦ºàÎÁÈñ¹âÆ¤Î¸·¤·¤¤¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡ÛÃæ¹ñ»º¤½¤Ð¤Î¼Â¤Ï¥í¥·¥¢¤ËÎ®¤ì¡Ä¡ãÄ®¤½¤Ð²°¡äÂçÎÌ¾ÃÌÇ¤ò¾·¤¯¿Í¼êÉÔÂ¤Î¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤Î¼ÂÂÖ¡×