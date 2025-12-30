50Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯¹±Îã¹Ô»ö¡¡¾®³Ø¹»¤Î¥×ー¥ë¤Ç¥Ë¥¸¥Þ¥¹Äà¤ê¡¡»ùÆ¸¸º¾¯¤ÇºÇ¸å¤Î³«ºÅ¡¡Ì¸Åç»ÔËüÁ·¾®³Ø¹»
¡¡Ì¸Åç»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Î¥×ー¥ë¤Ç¥Ë¥¸¥Þ¥¹Äà¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ì¸Åç»Ô¤ÎËüÁ·¾®³Ø¹»¤Î¥×ー¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ë¥¸¥Þ¥¹Äà¤ê¡£ÃÏ°è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¡¢PTA¤¬50Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¿¹±Îã¤Î¹Ô»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢»ùÆ¸¿ô¤Î¸º¾¯¤Ê¤É¤Ç2025Ç¯¤¬ºÇ¸å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤ÈÎãÇ¯¤è¤êÂ¿¤¤Ìó2000É¤¤Î¥Ë¥¸¥Þ¥¹¤¬ÊüÎ®¤µ¤ì¡¢»Ò¶¡¤âÂç¿Í¤âÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄà¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¨¥µ¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¿Ë¤¬¤µ¤µ¤ë¤±¤É¡¢µû¤òÄà¤Ã¤¿¤È¤¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¡×
¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë
¡ÖËèÇ¯Íè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤«¤é¥Ë¥¸¥Þ¥¹Äà¤ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡ÊºÇ¸å¤Ê¤Î¤Ï¡Ë¤µ¤ß¤·¤¤¡×
¡ÊËüÁ·¾®³Ø¹»¡¦Í±àÀµÄ¾¹»Ä¹¡Ë
¡Öº£Ç¯¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç°ÆÆâ¤·¤¿¤È¤³¤íÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£ËüÁ·¾®³Ø¹»¤Ë¤¤ÆÀÎ¤ò»×¤¤¤À¤·¤Ê¤¬¤éÄà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡¡³Ø¹»¤Ç¤Ïº£¸å¥Ë¥¸¥Þ¥¹¤Î»ô°é¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£