¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¥¹¥«ー¥È¤ÎÃæ¤Ë¡¦¡¦¡¦Åð»£Ì¤¿ëÍÆµ¿¤Ç¸©¿¦°÷¤òÂáÊá¡ÚÆÁÅç¡Û
27Æü¡¢¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¤ÎÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤Ç½÷À¤Î¥¹¥«ー¥È¤ÎÃæ¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÅð»£¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¸©¿¦°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸©²ÏÀîÀ¯ºö²Ý¤ÎÃËÀ·¸Ä¹47ºÐ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃËÀ·¸Ä¹¤Ï¡¢27Æü¸áÁ°11»þ30Ê¬¤´¤í¹â¾¾»Ô¤ÎÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤Ç½÷À¤Ë¸å¤í¤«¤é¶á¤Å¤Æ°²è»£±Æ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥«¥á¥é¤ò¥¹¥«ー¥È¤ÎÃæ¤Ë¸þ¤±¤ÆÅð»£¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÀÅª»£±Æ½èÈ³Ë¡°ãÈ¿Ì¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÜÀß¤ÎÊÝ°Â°÷¤¬ÉÔ¿³¤ÊÆ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ·¸Ä¹¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤·Ù»¡¤ËÄÌÊó¡¢ÂáÊá¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃËÀ·¸Ä¹¤Ï¡Ö¾¦ÉÊ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿Åð»£¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿¦°÷¤ÎÂáÊá¤ò¼õ¤±¸©¤Ï¡Ö¸©¿¦°÷¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤Þ¤¸¤¹Ô°Ù¤ÇÈó¾ï¤Ë½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â³ÎÇ§¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£