ÆÁÅç»Ô¤Ç½»Âð²ÐºÒ ¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤ß¤Ä¤«¤ë¡ÚÆÁÅç¡Û
27Æü¸á¸å¡¢ÆÁÅç»Ô¹ñÉÜÄ®¤Ç½»Âð°ìÅï¤òÈ¾¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆÁÅç»Ô¹ñÉÜÄ®ÃÓ¿¬¤Î½»Âð¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È27Æü¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à½÷À¤«¤é¡Ö²È¤ÎÃæ¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤¬¾Ã²Ð¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢²Ð¤ÏÌó2»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬È¾¾Æ¤·¡¢°ì³¬¤«¤é¿È¸µÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð²ÐÅö»þ¡¢¤³¤Î²È¤Ë¤Ï70Âå¤ÎÊì¿Æ¤È40Âå¤ÎÂ©»ÒÉ×ÉØ¤é4¿Í¤¬¤¤¤Æ¤³¤Î¤¦¤Á70Âå¤ÎÊì¿Æ¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë¾Ü¤·¤¤½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£