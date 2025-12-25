B.B軍曹さんの漫画「ご飯は簡単なものでいいよ→どう思う？」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

かつての交際相手から「今日のご飯は簡単なものでいいよ」と言われることに、違和感を持っていた女性。しかし、夫はそのような言葉を使いません。その理由は…、という内容で、読者からは「さすがです」「世の中の男性に見習ってほしい」「模範解答すぎる！」などの声が上がっています。

日常の何気ない一言に隠れる「価値観の差」

B.B軍曹さんは、インスタグラムで夫の「髭」さんとのエピソードを漫画にして発表しています。2025年には『全てのネガティブをプラスに変える夫 髭 人生満点じゃなくてもはなまるだ 編』（主婦と生活社）を出版しました。B.B軍曹さんに作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

B.B軍曹さん「『簡単なものでいいよ』って、日常的によく耳にする言葉ですが、実はそこに価値観のズレや思いやりの有無が如実に出る言葉だなと思ったからです。

かつての私は『簡単なものでいい』と言われたときに、無理やり『優しさ』として受け取ろうとしていました。でも実際には、『それって誰にとって？』という疑問がずっと残っていて。そんな違和感を、夫である『髭』との会話を通じて明確に言語化できた瞬間があり、『これは誰かのモヤモヤの整理にもなるかもしれない』と思って描きました」

Q.食事についての主導権（食事作り担当）は、B.B軍曹さんが担っているのですか。

B.B軍曹さん「基本的には私が作ることの方が多いですが、体力的に余裕がないときや忙しいときは外食やデリバリーを提案してくれるので、無理に『どっちが担当』と決めてはいません。

わが家のルールとしては、『作る人に委ねる権利がある』ではなく、『作る人に寄り添う責任がある』という感じです。主導権というより、体調と気持ちの余裕で決まる感じかもしれません」

Q.もし「簡単なものでいいよ」と言われたら、何を出しますか。

B.B軍曹さん「その人との関係性によりますが、冗談が通じる相手なら『白米と塩』とか出してみたいです（笑）。でも本当にしんどいときなら、『簡単なものでいい』がトリガーでちょっと意地になって、逆にカレーをスパイスから作ったりしそうです…。『簡単って何？』の探求に火がついてしまう、あまのじゃくなので（笑）」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

B.B軍曹さん「『まさにそれが言いたかった！』『昔の彼に言われた言葉を思い出しました』など、共感系のコメントが非常に多かったです。また、『簡単という言葉の重さを初めて考えた』『相手に寄り添うって、こういうことかも』といった、価値観のアップデートを感じてくださった方も多く、描いてよかったと心から思いました」