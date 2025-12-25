2年連続3度目の優勝を目指す福岡ソフトバンクホークスジュニア

小学5、6年生によるジュニアチームNo.1決定戦「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」が26日から29日まで神宮球場と横浜スタジアムで開催される。21回目の今年は計16チームが出場し、日本一の座をかけて戦う。パ・リーグインサイトではパ・リーグ6球団のジュニアチームを紹介する。福岡ソフトバンクホークスジュニアの嘉弥真新也監督に、チームの強みや注目選手などを聞いた。

これまでに13人のプロ野球選手を輩出し、大会連覇を狙うソフトバンクジュニアは最終選考を通過した20人が候補メンバーとして10月まで活動。その後に大会メンバー16人を決定した。

活動期間中は元プロ野球選手の監督・コーチ陣の指導だけでなく、現役選手やコーチ、スタッフとの交流、球団施設での練習、試合などを実施。「特別な経験」を通して、選手一人ひとりの成長を意識した活動を行った。2年連続3度目の優勝を目指すチームの16選手は以下の通りだ。

1.信樂隼大朗（シガラキ・シュンタロウ）宮崎・宮崎バファローズ：投・捕・外

「強肩強打で俊足、守備がどこでもできる」

2.石光奏都（イシミツ・カナト）福岡・金田ジュニアクラブ：投・捕・外

「強肩、強打、球速」

3.石井爽介（イシイ・ソウスケ）福岡・木屋瀬バンブーズ：外

「強肩、強打、負けん気」

4.山下夏輝（ヤマシタ・ナツキ）大分・朝日少年野球部：投・内

「広い守備範囲」

5.笹尾聖真（ササオ・ショウマ）山口・下関ドリームス：内・外

「守備範囲と走塁、また三振も少ない」

8.高本琉希也（タカモト・ルキヤ）熊本・熊本ブルーマーリンズ：内

「野球脳、守備力、声かけ」

9.萩原蒼大（ハギワラ・ソウタ）熊本・錦ヤンキース：投・外

「肩、パワー」

10.福間煌汰郎（フクマ・コウタロウ）福岡・金田ジュニアクラブ：投・外

「積極的な走塁と守備」

17.宮城大心（ミヤギ・タイシン）福岡・みくに野ハニーズ：投・捕・内

「長打力・肩の強さ・ユーティリティ」

18.田村愛志郎（タムラ・アイシロウ）熊本・八代ジュニアスターズ：内

「野球を好きな気持ち、野球に対する姿勢」

21.荷本大輝（カモト・タイキ）山口・山口ウイングスポーツ少年団：投・内

「肩の強さ、状況に応じたプレーの判断」

44.高野楓馬（タカノ・フウマ）大分・中津太陽クラブ：外

「パンチ力のある打撃と足でもかき回す」

51.黒木凰雅（クロキ・オウガ）宮崎・大王谷スポーツ少年団：外

「強肩、長打、俊足」

55.石丸輝真（イシマル・テルマ）佐賀・新栄少年野球部：投・外

「感謝を忘れず笑顔で全力プレー」

56.前田武蔵（マエダ・タケゾウ）佐賀・大坪赤門南波多少年野球：投・捕

「スローイング」

57.喜多笑燦（キタ・ミラリ）福岡・香椎スカイスターズ：投・外

「昭和感漂う野球小僧、投攻走の三刀流」

嘉弥真新也監督「勝ち負け以上に、ホークスの名を背負う誇りと覚悟を」

チームスタッフは以下の通り

監督・嘉弥真新也（八重山農林高-ビッグ開発ベースボールクラブ-JX-ENEOS-ソフトバンク-ヤクルト）

コーチ・若林隆信（佐賀学園高-中日-広島-ミキハウス-宮崎ゴールデンゴールズ）

コーチ・三代祥貴（大分商-ソフトバンク）

フィジカルコーチ・大松亮輔（理学療法士免許、NSCA-CSCS、スポーツフードアドバイザー）

嘉弥真監督は「宮城を中心にした強力打線、守備では石光・山下・石井の鉄壁センターラインが魅力のチームです。投手陣は萩原・石光・石丸の3本柱を中心にストライク先行のピッチャーがそろっています」とチームの特徴を明かした。

さらに「選手たちが4か月間積み上げてきたものを、のびのびと発揮できるような戦いをしたいと思っています。勝ち負け以上に、ホークスの名を背負う誇りと覚悟を持ち、最後まで全力で挑みます」と決意を表した。

◯NPBジュニアトーナメント

「子どもたちが“プロ野球への夢”という目標をより身近に持てるように」との思いから日本野球機構（NPB）とプロ野球12球団が主催し開催する、小学5・6年生による軟式野球の全国大会。NPB12球団、NPBファーム公式戦参加2球団、日本独立リーグ野球機構加盟2リーグによって選抜・編成された計16のジュニアチームが、プロ球団本拠地のスタジアムを舞台に日本一の座をかけて戦う。これまで数多くのプロ野球選手が輩出された「プロの登竜門」ともいえる大会で、今年で開催は21回目。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）