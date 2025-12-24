¡Úë¾Êó¡Û¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¡×¤³¤ÈÈøºê¾»Ê¤µ¤ó¡Ê78¡Ë»àµî¡ÚÆÁÅç¡Û
ÆÁÅç¸©½Ð¿È¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥´¥ë¥Õ³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢Èøºê¾»Ê¤µ¤ó¤¬12·î23Æü¡¢S¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
78ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
Èøºê¤µ¤ó¤Ï¡¢1964Ç¯½Õ¤ËÆÁÅç³¤Æî¹â¹»¤Î¥¨ー¥¹¤È¤·¤ÆÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤òÀ©¤·¡¢65Ç¯¤Ë¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ËÆþÃÄ¡£
¼ÂÆ¯3Ç¯¤ÇÂàÃÄ¤·¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤ËÅ¾¿È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¥Ç¥Ó¥åー2Ç¯ÌÜ¤Î1971Ç¯¤Ë¤Ï¡¢9·î¤ÎÆüËÜ¥×¥í¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â¤ï¤º¤«3¥«·î¤Ç5¾¡¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢1996Ç¯¤Î¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Á°¿ÍÌ¤Æ§¤Î¥×¥íÄÌ»»100¾¡¤òÃ£À®¡£
2002Ç¯¤ÎÁ´Æü¶õ¥ªー¥×¥ó¡Ê¸½ANA¥ªー¥×¥ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢º£¤â¤Ê¤ªÇË¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢55ºÐ¤Ç¤ÎºÇÇ¯Ä¹Í¥¾¡µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¡¢ÄÌ»»¤Ç113¾¡¡Ê¥Ä¥¢ー94¾¡¡Ë¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Áòµ·¡¦¹ðÊÌ¼°¤Ï¡¢¸Î¿Í¤Î°ä»Ö¤Ë¤è¤ê¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Î²ÈÂ²Áò¤È¤·¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤¤¡¢¸åÆü¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£