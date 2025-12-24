Âë¡¦¾åÂôÄ¾Ç·¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤Î2.5²¯±ß¤Ç¹¹²þ¡¡ÅÁ¤¨¤¿´¶¼Õ¡ÄÆüËÜÉüµ¢1Ç¯ÌÜ¤Ï¡Ö´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¼«¸ÊºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î12¾¡¡Ö·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾åÂôÄ¾Ç·Åê¼ê¤¬24Æü¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£¸ò¾Ä¸å¤Î²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¾åÂô¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾õ°Ý»ý¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£º£µ¨Ç¯Êð¤Ï2²¯5000Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¡£
¡¡Ê£¿ôÇ¯·ÀÌó¤ò·ë¤Ó·Þ¤¨¤¿1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤Ï¤â¤Ã¤È¤¤¤¤À®ÀÓ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡ÖËÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿·¤·¤¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤ËÍè¤Æ¡¢ÆâÉô¤ÎÊý¡¹¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç²ø²æ¤Ê¤¯²ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤â¤Ç¤¤¿¡£·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼þ°Ï¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡Ö1Ç¯´Ö¡¢¤à¤é¤Ê¤¯Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÀ®ÀÓ¤Ç²ó¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£Á°È¾¤Ï¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤ÏÆ¬¤«¤éÆ±¤¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¥·¡¼¥º¥ó¸å¤Ë´¶¤¸¤¿²ÝÂê¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥óÁ´¤Æ¤ÎÀ®ÀÓ¤Çº£Ç¯¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¥¤¥Ë¥ó¥°¤â¤â¤Ã¤È¡¢ËÍ¼«¿È¤ÏÅê¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ã²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2Ç¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¾åÂô¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î2023Ç¯¥ª¥Õ¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤ËÄ©Àï¡£¥ì¥¤¥º¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤¬¡¢¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¡Ê·ÀÌóÇË´þ¡Ë¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï2»î¹çÅÐÈÄ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢2024Ç¯¥ª¥Õ¤ËÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤ò·èÃÇ¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò¿·Å·ÃÏ¤ËÁª¤ó¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Ï23»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ËÊÂ¤Ö12¾¡¤òµÏ¿¡£144²ó2/3¤òÅê¤²ËÉ¸æÎ¨2.74¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤ÎÍ¥¾¡Î¹¹Ô¤Ë¤â»²²Ã¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌîµåÁª¼ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é1¸Ä³Í¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¤â°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿ÇØÈÖ¹æ10¡£Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Íèµ¨¤âÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë