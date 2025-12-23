「ハーゲンダッツ」や「爽」などのアイスが無料でもらえる。ローソン・セブンの″1つ買うと1つもらえる″まとめ《12月23日最新版》

ローソンとセブン-イレブンは、2025年12月23日から29日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。

12月23日時点で発表されているキャンペーン対象商品と引換商品をまとめました。

「サントリー天然水 きりっと果実」も無料に

ローソンでもらえる商品

ローソン各店では、アイスがもらえます。

対象商品は、ロッテ「プレミアムガーナ」の「濃厚生チョコレート 芳醇ミルク」「濃厚生チョコレート 芳醇カカオ」「フルーツショコラ 完熟巨峰」「クレームショコラ ロイヤルミルクティー」「トリュフ キャラメルマリアージュ」です。

いずれか1個を購入すると、「爽 バニラ」「ZERO アイスケーキ」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、12月30日から26年1月5日まで。

セブン-イレブンでもらえる商品

セブン-イレブン各店では、飲料やアイスがもらえます。

1つめの対象商品は、サントリー「天然水 きりっと果実」（600ml）。

1本購入すると、「天然水 きりっと果実 グレープフルーツ」（600ml）、「天然水 きりっとヨグ」（590ml）、「緑茶 伊右衛門」（600ml）のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、12月30日から26年1月12日まで。

また、埼玉県の店舗限定で「1つ買うと1つもらえる」キャンペーンも実施しています。

対象の商品は「わたぼく牛乳」です。

1本購入すると「わたぼく コーヒーミルク」「わたぼく いちごミルク」（各200ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は12月30日から26年1月12日まで。

そして、12月19日から25日までの期間に実施しているキャンペーンもあります。

対象商品は、「ジャックダニエル ブラック」（700ml）です。

1本購入すると、「ハーゲンダッツ ミニカップ」の「バニラ」「ストロベリー」「グリーンティー」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は12月19日から26年1月1日まで。

セブンでは、キャンペーンによって対象の期間やエリアが異なるのでご注意を。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ