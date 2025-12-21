ぜいたく税で、ドジャースが史上最高額

年俸総額の規定額を超えた球団に対する課徴金（ぜいたく税）で、ドジャースが今季は史上最高額1億6937万5768ドル（約267億2100万円）を課せられると、19日（日本時間20日）に複数の米メディアが伝えた。ぜいたく税だけでMLB12球団それぞれの年俸総額を上回る金額となっており、X（旧ツイッター）では「これはクレイジーだ」「そこまで多いとは!!! びっくり！」と驚きの声があがった。

スター選手を多く揃える“代償”だ。ドジャースには10年総額7億ドル（当時1014億円）の大谷翔平投手のほか、山本由伸投手、ムーキー・ベッツ内野手らメガディールを結ぶ選手が多数在籍。昨年は1億300万ドル（約162億4000万円）で最高額を更新していたが、またも上回った。

昨オフはブレイク・スネル投手やタナー・スコット投手らを獲得。大谷ら多くの選手が契約金、年俸を後払いにする形をとって年俸額を減らしてはいるものの、1年間に支払う金額は膨れ上がっている。

今オフも球界屈指のリリーバー、エドウィン・ディアス投手を3年6900万ドル（約106億7600万円）で獲得。まだ外野手という補強ポイントが残っており、資金を投入するとされる。

「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者は、各球団のぜいたく税一覧と、年俸一覧をX（旧ツイッター）に投稿。カージナルス、ロッキーズ、ナショナルズら12球団の総年俸をぜいたく税だけでドジャースは上回っている。

この投稿にはファンからは「いかに1球団に戦力が集中しているかの証左。独禁法適用せよだな」「異常でしょ」「サラリーキャップが必要だ」「そうやって2連覇するんだよ」「これはクレイジーだ」「払う金額に見合う価値がある」「ドジャースがこういうことしても、私は怒っていないよ。彼らはお金を持っていて、勝ちたいと思っているんだ」「エグいけど、それでワールドシリーズ2連覇してるんだから安いもんよ」「12球団のそれぞれの総年俸よりもドジャースはぜいたく税支払っているだと？」とファンが愕然としていた。（Full-Count編集部）