統一ライオンズのチアがメッセージ

今や台湾だけでなく、日本や韓国でも人気を誇る台湾プロ野球（CPBL）のチアガールたち。 統一ライオンズのチアガール「Uni-girls」のメンバーがFull-Countにメッセージを寄せた。ニーニー、スーチー、Yukiが愛する日本文化を語った。

統一ライオンズは過去に元中日の郭源治や、現日本ハムの古林睿煬らが在籍するなど日本にも馴染みが深い。ニーニーは2011年から所属。「私は北海道が好きです。日本のコンビニに行ったら、明治のヨーグルトを買います。台湾でもとても人気で、とっても美味しいんですよ！」と明かしてくれた。

スーチーとYukiは国際大会でも活躍し、「2023 アジア プロ野球チャンピオンシップ」などで何度も来日。2人のおすすめは京都。Yukiは「古都の雰囲気があって、とてもゆったりと休暇を過ごせるからです」と語る。

他にも日本のコンビニは台湾人にも大人気。「日本に行ったら必ずスーパーでデザートとプリンを買います。おいしい〜！」（Yuki）、「日本のコンビニに行ったら、ミルクを買うのが好きです。日本のミルク大好き！」（スーチー）。手軽に買える逸品が好評だった。（Full-Count編集部）