「ケンタお重」松･竹･梅3種を年末年始限定で販売、えびぷりぷりフライと定番メニューをセットに/抽選で商品の無料券があたる“おみくじ”付き
日本ケンタッキー･フライド･チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン(KFC)店舗で、「ケンタお重」を12月26日から発売する。数量限定のため、なくなり次第販売を終了する。
ラインアップは、松･竹･梅の全3種。KFCの看板メニュー「オリジナルチキン」をはじめ、「ビスケット」「ナゲット」「ポテト」、さらに「えびぷりぷりフライ」をセットにした。また、お重1セットにつき1枚、抽選で人気商品の無料券があたる「クーポンつきケンタおみくじ」が付いてくる。
「ケンタお重」は、松･竹･梅の3種を取りそろえた。また、「ケンタお重」と一緒に購入するとお得な価格になる、「ケンタお重サイド」や、サイドメニュー2個で390円のセットも用意している。いずれも税込価格。
◆「ケンタお重」梅(2段重)
【価格】
2,990円
※単品積上げ価格3,480円より490円お得
【セット内容】
･オリジナルチキン5ピース
･えびぷりぷりフライ2ピース
･ビスケット2個
･ナゲット5ピース
･ポテト(S)
･クーポンつきケンタおみくじ
ケンタお重 梅(2段重)
◆「ケンタお重」竹(3段重)
【価格】
3,490円
※単品積上げ価格4,390円より900円お得
【セット内容】
･オリジナルチキン7ピース
･えびぷりぷりフライ3ピース
･ビスケット2個
･ナゲット5ピース
･ポテト(S)
･クーポンつきケンタおみくじ
ケンタお重 竹(3段重)
◆「ケンタお重」松(3段重)
【価格】
3,990円
※単品積上げ価格5,300円より1,310円お得
【セット内容】
･オリジナルチキン9ピース
･えびぷりぷりフライ4ピース
･ビスケット2個
･ナゲット5ピース
･ポテト(S)
･クーポンつきケンタおみくじ
ケンタお重 松(3段重)
※お重は紙製
◆ケンタお重サイド
【価格】
990円
※単品積上げ価格1,350円より360円お得
※購入制限なし
【セット内容】
･カーネルクリスピー2ピース
･ナゲット5ピース
･ポテト(S)
ケンタお重サイド
◆追加でおトクなサイドメニューセット
【価格】
各2個390円
※単品積上げ価格580円より190円お得
【セット対象メニュー】
･「ポテト(S)」2個
･「ビスケット」2個
･「カーネルクリスピー」2ピース
･「チョコパイ」2個
･「コールスロー(S)」2個
追加でおトクなセット(各2個390円)〈クーポンつきケンタおみくじ 概要〉
また、お重(松･竹･梅)1セットにつき1枚、抽選で人気商品の無料券があたる「クーポンつきケンタおみくじ」が付いてくる。
小吉は「オリジナルチキン」1ピース無料券、中吉は「バーガー」無料券(チキンフィレバーガーまたは和風チキンカツバーガー)、大吉は「トクトクパック4ピース」無料券が当たる。結果はその場で分かり、当選した無料券はすぐに引き換え可能。外れた場合も、おトクなクーポン2種が必ずもらえる。
なお、「クーポンつきケンタおみくじ」の有効期限は2026年3月31日まで。〈迎春にぴったりな「えびぷりぷりフライ」〉
この時期だけの特別メニュー「えびぷりぷりフライ」(単品価格:税込290円)は、サクッとした衣とぷりっとした食感が楽しめるメニュー。別添の特製タルタルソースとの相性も良いという。セットやパックと一緒に購入すると、1ピース税込270円でいくつでも購入できる。
えびぷりぷりフライ