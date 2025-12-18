「ケンタお重」松･竹･梅3種を年末年始限定で販売、えびぷりぷりフライと定番メニューをセットに/抽選で商品の無料券があたる“おみくじ”付き

日本ケンタッキー･フライド･チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン(KFC)店舗で、「ケンタお重」を12月26日から発売する。数量限定のため、なくなり次第販売を終了する。

ラインアップは、松･竹･梅の全3種。KFCの看板メニュー「オリジナルチキン」をはじめ、「ビスケット」「ナゲット」「ポテト」、さらに「えびぷりぷりフライ」をセットにした。また、お重1セットにつき1枚、抽選で人気商品の無料券があたる「クーポンつきケンタおみくじ」が付いてくる。

〈「ケンタお重」全3種のラインアップ〉

「ケンタお重」は、松･竹･梅の3種を取りそろえた。また、「ケンタお重」と一緒に購入するとお得な価格になる、「ケンタお重サイド」や、サイドメニュー2個で390円のセットも用意している。いずれも税込価格。

◆「ケンタお重」梅(2段重)

【価格】

2,990円

※単品積上げ価格3,480円より490円お得

【セット内容】

･オリジナルチキン5ピース

･えびぷりぷりフライ2ピース

･ビスケット2個

･ナゲット5ピース

･ポテト(S)

･クーポンつきケンタおみくじ

ケンタお重 梅(2段重)

◆「ケンタお重」竹(3段重)

【価格】

3,490円

※単品積上げ価格4,390円より900円お得

【セット内容】

･オリジナルチキン7ピース

･えびぷりぷりフライ3ピース

･ビスケット2個

･ナゲット5ピース

･ポテト(S)

･クーポンつきケンタおみくじ

ケンタお重 竹(3段重)

◆「ケンタお重」松(3段重)

【価格】

3,990円

※単品積上げ価格5,300円より1,310円お得

【セット内容】

･オリジナルチキン9ピース

･えびぷりぷりフライ4ピース

･ビスケット2個

･ナゲット5ピース

･ポテト(S)

･クーポンつきケンタおみくじ

ケンタお重 松(3段重)

※お重は紙製

◆ケンタお重サイド

【価格】

990円

※単品積上げ価格1,350円より360円お得

※購入制限なし

【セット内容】

･カーネルクリスピー2ピース

･ナゲット5ピース

･ポテト(S)

ケンタお重サイド

◆追加でおトクなサイドメニューセット

【価格】

各2個390円

※単品積上げ価格580円より190円お得

【セット対象メニュー】

･「ポテト(S)」2個

･「ビスケット」2個

･「カーネルクリスピー」2ピース

･「チョコパイ」2個

･「コールスロー(S)」2個

追加でおトクなセット(各2個390円)

〈クーポンつきケンタおみくじ 概要〉

また、お重(松･竹･梅)1セットにつき1枚、抽選で人気商品の無料券があたる「クーポンつきケンタおみくじ」が付いてくる。

小吉は「オリジナルチキン」1ピース無料券、中吉は「バーガー」無料券(チキンフィレバーガーまたは和風チキンカツバーガー)、大吉は「トクトクパック4ピース」無料券が当たる。結果はその場で分かり、当選した無料券はすぐに引き換え可能。外れた場合も、おトクなクーポン2種が必ずもらえる。

なお、「クーポンつきケンタおみくじ」の有効期限は2026年3月31日まで。

〈迎春にぴったりな「えびぷりぷりフライ」〉

この時期だけの特別メニュー「えびぷりぷりフライ」(単品価格:税込290円)は、サクッとした衣とぷりっとした食感が楽しめるメニュー。別添の特製タルタルソースとの相性も良いという。セットやパックと一緒に購入すると、1ピース税込270円でいくつでも購入できる。

えびぷりぷりフライ