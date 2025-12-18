オイシックスが桑田氏のCBO就任会見を都内ホテルで開いた

オイシックスは18日、桑田真澄チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）の就任会見を都内ホテルで開いた。

57歳の桑田氏はパイレーツでプレーした2007年を除き、NPBでは現役時代から指導者まで巨人一筋だった。2021年に指導者として復帰し、2軍監督を務めた今季は2年ぶりのイースタン・リーグ優勝。しかし、宮崎で行われたフェニックス・リーグ終了翌日の10月28日に退団し、14日にオイシックスのCBO就任が発表されていた。

オイシックスはNPBのファーム拡大に伴い、2024年からイースタン・リーグに参加。元日本ハムの武田勝氏が監督兼投手コーチを務める。今季は47勝73敗1分けで同リーグ8チーム中7位だった。

今オフは元広島・松山竜平外野手、元オリックス・井口和朋投手、元日本ハム・石川直也投手、元楽天・宮森智志投手、元阪神・渡邉諒内野手のNPB経験者が入団。巨人、ソフトバンクでプレーしたアダム・ウォーカー外野手とも契約合意するなど積極的な補強を進めている。（Full-Count編集部）