3度のグラミー賞を受賞しているペイズリー氏

米スポーツ局「MLBネットワーク」の16日（日本時間17日）の放送に、カントリー歌手のブラッド・ペイズリー氏がゲスト出演。大のドジャースファンで、今年のワールドシリーズ第3戦では“恒例”の国歌斉唱を行った。番組では、熱いドジャースへの愛を語っている。

3度のグラミー賞を受賞しているペイズリー氏は、チームがワールドシリーズ進出のたびにドジャースタジアムで国歌斉唱を行っているが、とある“ジンクス”もある。今回来場した第3戦は、延長18回、6時間39分の激闘となった。過去にもペイズリー氏が国歌斉唱を行ったワールドシリーズは2017年の第2戦（延長11回）、2018年の第3戦（延長18回）、2024年の第1戦（延長10回）と、延長戦にもつれ込んでいるのだ。

番組では当然、延長戦のジンクスの話題に。ペイズリー氏は「クレイジーなのは、私たちはあの日インタビューをしたんだよね。その時、私は『また長い試合になるよ』と言ったことだ。君は『ありえない』って言っていたけど！」と笑顔を見せた。

試合はフリーマンの一発でサヨナラ勝ち。現地の時刻は日付を跨ごうとしていたが、ペイズリー氏は最後まで観戦したという。「ああ。当たり前だ。6時間。全部。どこにもいかないよ。ホームだし勝てる気がしたよ。でも両チーム全員が本塁打を狙っていたような気がする。だから、空振りをしたり、外野フライを打ち上げていたんだ」と振り返った。

ペイズリー氏はウェストバージニア州出身。それでもドジャースファンになっている理由を問われると、「ロサンゼルスの女優（キンバリー・ウィリアムズ）と結婚したんだ。彼女がサンタモニカに家を持っているから、行き来していてね。私はパイレーツの試合を見て育ったんだけど、そこまで熱中できなかったんだ」とも明かした。（Full-Count編集部）