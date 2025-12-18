WBCÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ë¹¥Åê¼ê3¿Í»²Àï¡¡13¾¡±¦ÏÓ¤é¡ÄÆüËÜ·âÇË¤ØÀïÎÏÃå¡¹¡¢CY¾Þ±¦ÏÓ¤Ë²Ã¤¨¶¯ÎÏÉÛ¿Ø
¥Á¡¼¥à¸ø¼°SNS¤ÇÈ¯É½
¡¡ÌîµåÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢¼¡²óWBC¤ÎÄÉ²Ã½Ð¾ìÁª¼ê¤òÈ¯É½¡£º£µ¨13¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥¸¥ç¡¼¡¦¥é¥¤¥¢¥óÅê¼ê¡Ê¥Ä¥¤¥ó¥º¡Ë¤é¡¢¿·¤¿¤Ë3¿Í¤Î¹¥Åê¼ê¤¬»²Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡29ºÐ¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¤Ï2021Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¸ÞÎØ°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÂåÉ½Æþ¤ê¡£Íâ2022Ç¯¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç2·å¾¡Íø¡£º£µ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿31»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ13¾¡10ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.42¡£»°¿¶¤òÃ¥¤¨¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï171¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ¥ê¡¼¥°6°Ì¤È¤Ê¤ë194Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥ì¥¤¡¦¥Û¡¼¥à¥ºÅê¼ê¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿º£µ¨¤«¤éÀèÈ¯¤ËÅ¾¸þ¡£12¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.53¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤Ç60»î¹ç°Ê¾å¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÌò³ä¤â¤³¤Ê¤»¤ë¡£24ºÐ¤Î¥Î¡¼¥é¥ó¡¦¥Þ¥¯¥ê¡¼¥ó¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤Ïº£µ¨¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ç¡¢ÀèÈ¯8»î¹ç¤Ç5¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.06¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ï¤¹¤Ç¤Ëº£µ¨¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¡¢¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥Ü¥¤¥ÉÅê¼ê¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¤Î½Ð¾ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ø¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤ÎÄ´À°¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤â¤¢¤ëÅê¼ê¿Ø¤À¤¬¡¢¹¥Åê¼ê¤òÂ³¡¹¤ÈÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë