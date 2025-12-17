ご当地パンが集結！「全国パン博覧会」県内初開催【徳島】
全国の人気ご当地パンが集結する「全国パン博覧会」という催しが、12月17日から徳島市で始まりました。
県内初開催のこのイベント、一体どんなローカルパンが集まっているのか取材してきました。
（豊成アナウンサー）
「クレメントプラザ2階・特設会場では、全国パン博覧会が開かれています。まさに！ジャパン、大集合です」
「全国パン博覧会」は、文字通り北海道から沖縄まで、全国のご当地パンが集まる人気のイベントです。
17日から5日間、会場には47店舗128種類のパンが並びます。
（豊成アナウンサー）
「あ！これ見たことある、あん食」
「外からもあんこが見えていますが、中には自家製の粒あんが練りこまれています」
「元祖ご当地パンと呼ばれているようです」
女の子が手に取ったのは…。
え！スイカ！？ではなくスイカパン。
SNSでも話題になっていて、チョコチップでスイカの種を再現した、ほのかに甘い食パンです。
このほか、地元の名産品を使ったパンや、地域で昔から愛されているパンなど、その地域でしか買えないパンが徳島で買えちゃうんです。
（豊成アナウンサー）
「いろんなパンが並んでいますが、宮崎発祥のジャリパンは、事業継承して復刻販売されたそう。パッケージもレトロでかわいい」
「見ているだけでもワクワクしますが…やっぱり食べたい」
（豊成アナウンサー）
「見た目のインパクト大、こちらは青い富士山カレーパンというそう。中のルウも青いんです」
（豊成アナウンサー）
「いただきます、パンの生地がしっとり弾力がある」
「中の青いルウ、お子さんも食べやすいような甘口のカレー、よく合う」
続いては。
（豊成アナウンサー）
「ころんとした見た目なんですが、意外とずっしりしています」
静岡県の「ハリスさんの牛乳あんぱん」は、年間30万個以上を売り上げる人気商品です。
（豊成アナウンサー）
「生地に牛乳が練りこまれているので、優しい甘みが広がる」
「中にたっぷりのこしあんとバター、ともにしっとりとしているので、口の中で溶けていきます」
（訪れた人）
「牛乳パンを求めて来た。香川でもこのイベントがあったが、（牛乳パンだけ）来ていなくて」
「いろんな全国のパンが見られていいと思うし、気に入ったものがあったら買えればいいと思って」
「家内に言われて、買ってきてと。ジャリパンとマヨネーズとたくあんが挟まったパンを」
「10個以上は買ったと思います。パン好きです、家族全員」
（TSUTAYA BOOKSTORETAKAMATSU ORNE POPUP・磯本哲 店長）
「長年ローカルで愛され続けている『ご当地パン』が集まるイベントはなかなかないので、その土地にあるストーリーに思いを馳せてもらえたら」
このイベントは、12月21日まで徳島駅クレメントプラザ2階の特設会場で開かれています。
日替わりの商品もあるので、詳しくはインスタグラムをチェックしてください。