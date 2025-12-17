全国の人気ご当地パンが集結する「全国パン博覧会」という催しが、12月17日から徳島市で始まりました。



県内初開催のこのイベント、一体どんなローカルパンが集まっているのか取材してきました。

（豊成アナウンサー）

「クレメントプラザ2階・特設会場では、全国パン博覧会が開かれています。まさに！ジャパン、大集合です」

「全国パン博覧会」は、文字通り北海道から沖縄まで、全国のご当地パンが集まる人気のイベントです。





徳島で開かれるのは今回が初めて。17日から5日間、会場には47店舗128種類のパンが並びます。

（豊成アナウンサー）

「あ！これ見たことある、あん食」

「外からもあんこが見えていますが、中には自家製の粒あんが練りこまれています」

「元祖ご当地パンと呼ばれているようです」

女の子が手に取ったのは…。

え！スイカ！？ではなくスイカパン。



SNSでも話題になっていて、チョコチップでスイカの種を再現した、ほのかに甘い食パンです。



このほか、地元の名産品を使ったパンや、地域で昔から愛されているパンなど、その地域でしか買えないパンが徳島で買えちゃうんです。

（豊成アナウンサー）

「いろんなパンが並んでいますが、宮崎発祥のジャリパンは、事業継承して復刻販売されたそう。パッケージもレトロでかわいい」

「見ているだけでもワクワクしますが…やっぱり食べたい」



（豊成アナウンサー）

「見た目のインパクト大、こちらは青い富士山カレーパンというそう。中のルウも青いんです」

（豊成アナウンサー）

「いただきます、パンの生地がしっとり弾力がある」

「中の青いルウ、お子さんも食べやすいような甘口のカレー、よく合う」

続いては。



（豊成アナウンサー）

「ころんとした見た目なんですが、意外とずっしりしています」



静岡県の「ハリスさんの牛乳あんぱん」は、年間30万個以上を売り上げる人気商品です。

（豊成アナウンサー）

「生地に牛乳が練りこまれているので、優しい甘みが広がる」

「中にたっぷりのこしあんとバター、ともにしっとりとしているので、口の中で溶けていきます」

（訪れた人）

「牛乳パンを求めて来た。香川でもこのイベントがあったが、（牛乳パンだけ）来ていなくて」

「いろんな全国のパンが見られていいと思うし、気に入ったものがあったら買えればいいと思って」

「家内に言われて、買ってきてと。ジャリパンとマヨネーズとたくあんが挟まったパンを」

「10個以上は買ったと思います。パン好きです、家族全員」

（TSUTAYA BOOKSTORETAKAMATSU ORNE POPUP・磯本哲 店長）

「長年ローカルで愛され続けている『ご当地パン』が集まるイベントはなかなかないので、その土地にあるストーリーに思いを馳せてもらえたら」

このイベントは、12月21日まで徳島駅クレメントプラザ2階の特設会場で開かれています。



日替わりの商品もあるので、詳しくはインスタグラムをチェックしてください。