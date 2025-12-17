ÇÔÀï¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ø´Ó¤¤¤¿Îéµ·¡¡ÂæÏÑÂåÉ½¤¬·è¤á¤¿¡È¼Âà¡É¡ÄÅìµþD¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¹¬Ê¡
¡¡ÍèÇ¯3·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¡£¤½¤Î½éÀï¤ÇÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤ÂåÉ½¤À¡£ºòÇ¯¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢12¡×·è¾¡¤ÇÆüËÜ¤òÇË¤ê¡¢½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿µ²±¤â¿·¤·¤¤¡£´¿´î¤ÎÎ¢¤Ç¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤ÂåÉ½¤Ï¤¬¹±Îã¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò¼Âà¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î¿¼¤¤·É°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤òÄºÅÀ¤ØÆ³¤¤¤¿¼ç¾¡¢ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡ÊCPBL¡Ë¤ÎÅý°ì¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÄÄ·æ·û¡Ê¥Á¥§¥ó¡¦¥¸¥§¥·¥§¥ó¡Ë³°Ìî¼ê¤¬¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÅö»þ¤Î¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÄÄ¤Ï·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯åºÎï¤Ç¹¤¤¡£Æþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ø¤³¤³¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¹¬¤»¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¼°¤Î±þ±ç¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î±þ±çÃÄ¤Ï²»³Ú¤ä¥ê¥º¥à¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÂæÏÑ¤ÏÆâÌî¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï³°Ìî¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¡£¼éÈ÷¤Î»þ¤Ë¸å¤í¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç÷ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÎò»ËÅª½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÁ½¹ë¶ð¡Ê¥Ä¥§¥ó¡¦¥Ï¥ª¥¸¥å¡Ë´ÆÆÄ¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤âÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÏÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢ÂæÏÑ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ½Ë¤¦Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¤½¤Î°Õ¸«¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï1¿Í¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Ç¾ÆÆùÅ¹¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢Í¥¾¡¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤Î¿©»ö²ñ¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÎ©ÇÉ¤Ê¤ª½Ë¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¡£ÇÉ¼ê¤Ê±é½Ð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Îå«¤ò¿¼¤á¤ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
WBC¤ÇÃíÌÜ¤Î3¿Í¡Ö¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¤âÊªÉÝ¤¸¤»¤º¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¡×
¡¡WBC¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤É¤ÎÁª¼ê¤â¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¡£Ã¯¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤â¶¼°Ò¤Ç¤¹¡£Á´°÷¤¬Í×·Ù²ü¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¡£¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤ÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤Þ¤ÀÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤Áª¼ê¤È¤·¤Æ3¿Í¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÂÇ¼Ô¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹¤ä¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É4µåÃÄ¤Ç·×5¥·¡¼¥º¥ó¥×¥ì¡¼¤·¡¢º£Ç¯¤«¤éÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤ÎÉÙË®¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÄ¥°éÀ®¡Ê¥¸¥ã¥ó¡¦¥æ¡¼¥Á¥§¥ó¡ËÆâÌî¼ê¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÅ¢½¡Å¯¡Ê¥Á¥§¥ó¡¦¥Ä¥§¥ó¥Á¡¼¡ËÆâÌî¼ê¡£Åê¼ê¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢12·è¾¡¤ÇÆüËÜÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹»±²¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥ê¥ó¡¦¥æ¡¼¥ß¥óÅê¼ê¤À¡£ÆÃ¤ËÎÓ¤Ë¤Ï¡Ö¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¤âÊªÉÝ¤¸¤»¤º¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ü¤¤¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢12¤Î¸å¡¢Êì¹ñ¤Ç¤Ï±ÑÍº¤È¤Ê¤Ã¤¿ÄÄ¡£¹â¹»»þÂå¤Ï²¬»³¶¦À¸¹â¤ËÎ±³Ø¤·¡¢ÆüËÜ¤ÇÌîµå¤ò³Ø¤ó¤À·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£¥ª¥Õ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤òË¬¤ì¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÆü´ÚÀï¤ò´ÑÀï¤·¤¿¡£
¡Ö¹â¹»À¸¤Îº¢¤Ï¤¢¤Þ¤êÍ·¤Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÎ¹¹Ô¤Ç¤è¤¯ÆüËÜ¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¤È»þº¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤âÎ¹¹Ô¤¬¤·¤ä¤¹¤¤ÍýÍ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©¤ÙÊª¤âÈþÌ£¤·¤¤¤·Í¥¤·¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¡£À¶·é¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¹ñ¤Ç¤¹¡×
¡¡¾¡¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç·É°Õ¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¡£Íè½Õ¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ËºÆ¤Ó¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡£¡Ê¼ÄºêÍÍý»Þ / Yurie Shinozaki¡Ë