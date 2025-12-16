¿·À¸NMB48»ÏÆ°¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤¬¥¨¥à¥ª¥ó!¤ÇÊüÁ÷¡ªÂè2ÃÆ¤ÏÂ´¶ÈÌÜÁ°¤ÎÀî¾åÀé¿Ò¤ËÌ©Ãå
¾®Åè²ÖÍü¤¬11·î¡¢¤½¤·¤ÆÀî¾åÀé¿Ò¤¬12·î¤Ë¡¢Ä¹Ç¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¥°¥ëー¥×¤òÎ¥¤ì¤ëNMB48¡£MUSIC ON! TV¡Ê¥¨¥à¥ª¥ó!¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¤Õ¤¿¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¿·À¸NMB48¤Ø¤ÎÅ¾´¹´ü¤òµÏ¿¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤òÁ´2²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¥ª¥ó¥¨¥¢¡£º£¤·¤«´Ñ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤NMB48¤Î»Ñ¤òÄÉ¤¦¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Âè2ÃÆ¡ØNMB48 The Next Stage -To Last Show Àî¾åÀé¿Ò-¡Ù¤¬¡¢Àî¾åÀé¿Ò¤ÎÂ´¥³¥óÁ°Ìë¡¢12·î22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¢£Âè2ÃÆ¡ØNMB48 The Next Stage-To Last Show Àî¾åÀé¿Ò-¡Ù
2012Ç¯12·î¤ËNMB484´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£É½¸½ÎÏË¤«¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥°¥ëー¥×¤ÎÃæ¿´¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Àî¾åÀé¿Ò¤¬¡¢12·î23Æü¤Ë¡ØNMB48 Àî¾åÀé¿Ò Â´¶È¥³¥ó¥µー¥È～¥¢¥¤¥É¥ë¤Á¤Ã¤Òー¤Î¥é¥¹¥È¥¤¥Ë¥ó¥°～¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤È¡¢3ÂåÌÜ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦±ö·î´õ°Í²»¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿·À¸NMB48¤Î¤¢¤é¤¿¤ÊÁ¥½Ð¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡ÖÀÄ½Õ¤Î¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡×MV»£±Æ¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤ò¡¢Â´¶È¥³¥ó¥µー¥ÈÁ°Ìë¤Ë¥ª¥ó¥¨¥¢¡£ºÇ¸å¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤Ø¤È¸þ¤«¤¦Àî¾åÀé¿Ò¤¬»Ä¤¹¥°¥ëー¥×¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡£¤½¤ÎÀè¤Ç¿·À¸NMB48¤¬¸«¿ø¤¨¤ë¥¹¥Æー¥¸¤È¤Ï¡£
¢£Âè1ÃÆ¡ØNMB48 The Next Stage-On Last Show ¾®Åè²ÖÍü-¡Ù¤ÎºÆÊüÁ÷¤â¡ª
12·î8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè1ÃÆ¡ØNMB48 The Next Stage-On Last Show ¾®Åè²ÖÍü-¡Ù¤â¡¢12·î22Æü¤Ë¥ê¥Ôー¥ÈÊüÁ÷¤¬·èÄê¡£
2016Ç¯6·î¤ËNMB48¤Î5´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£½éÂå¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î»³ËÜºÌ¤«¤é¤Î»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¡¢2ÂåÌÜ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¾®Åè²ÖÍü¡£Ã¯¤è¤ê¤âNMB48¤ò°¦¤·¤¿Èà½÷¤¬11·î9Æü¤Ë¡Ø¾®Åè²ÖÍü Â´¶È¥³¥ó¥µー¥È ～Âç¹¥¤¤ÊNMB48¤Ø～¡Ù¤ò³«ºÅ¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¸ø±éÅöÆü¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ë´°Á´Ì©Ãå¡£¼«¿È¤ÇÁÈ¤ó¤À¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡¢¥¹¥Æー¥¸±é½Ð¡ÄºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤±¤¿¤«¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¤Ë¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤¿¡£
»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¡¦Âçºå¤Ç¸ì¤ë¾®Åè²ÖÍü¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡É¤È¤Ï¡£¤½¤·¤Æ¡¢3ÂåÌÜ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦±ö·î´õ°Í²»¤òÃæ¿´¤Ë¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯NMB48¡¢Â´¶È¤ò·è¤á¤¿¤¤¤Þ¤À¤«¤éÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤¿¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡Ä¡£¿·»þÂå¤Ø¸þ¤±¤ÆÆ°¤»Ï¤á¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
MUSIC ON! TV¡ØNMB48 The Next Stage-On Last Show ¾®Åè²ÖÍü-¡Ù
12/22¡Ê·î¡Ë22:00～23:00 ºÆÊüÁ÷
MUSIC ON! TV¡ØNMB48 The Next Stage-To Last Show Àî¾åÀé¿Ò-¡Ù
12/22¡Ê·î¡Ë23:00～23:30 ÊüÁ÷
[2026Ç¯]
01/05¡Ê·î¡Ë22:00～22:30 ºÆÊüÁ÷
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ÈÖÁÈ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.m-on.jp/program/detail/nmb48-the-next-stage-2512/
NMB48 OFFICIAL SITE
http://www.nmb48.com/