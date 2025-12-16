商売繁盛の神にあやかったえびすフィナンシェ全国で期間限定発売
株式会社シュゼット・ホールディングスは、アンリ・シャルパンティエ「えびすフィナンシェ」を一部店舗を除く全国の店舗で12月16日（火）〜2026年１月11日（日）まで発売する。
えびすフィナンシェは、商売繁盛の神であるえびす様から福を頂いた縁起の良いお菓子で、アンリ・シャルパンティエのフィナンシェに縁起物である「大納言小豆」をのせて焼き上げた贅沢な逸品。パッケージには商品コンセプトの所以となる「えびす様」をメインに、金色で縁起物としての分かりやすさを演出。迎春にふさわしい紅白のパッケージデザインとなっており、ビジネス相手の繁栄を願う贈り物やお手土産に最適。
ちなみに、大納言小豆は「煮ても腹が割れない（煮崩れない）」ことからゲン担ぎにも良いとされ、その赤い色に魔除けの力があるとされることから古くから縁起の良い食べ物とされている。
また、西宮神社にて“奉納菓子”として毎月１日の旬祭に奉納され、さらには同神社の「開門神事・福男選び」では一番福から三番福に副賞として贈られており、取引先様に限らず友人や家族への贈り物にもピッタリ。
これまでは限定店舗でのみ販売されていたが年末年始の贈答シーンに合わせ待望の期間限定全国展開となる。
えびすフィナンシェは、商売繁盛の神であるえびす様から福を頂いた縁起の良いお菓子で、アンリ・シャルパンティエのフィナンシェに縁起物である「大納言小豆」をのせて焼き上げた贅沢な逸品。パッケージには商品コンセプトの所以となる「えびす様」をメインに、金色で縁起物としての分かりやすさを演出。迎春にふさわしい紅白のパッケージデザインとなっており、ビジネス相手の繁栄を願う贈り物やお手土産に最適。
ちなみに、大納言小豆は「煮ても腹が割れない（煮崩れない）」ことからゲン担ぎにも良いとされ、その赤い色に魔除けの力があるとされることから古くから縁起の良い食べ物とされている。
また、西宮神社にて“奉納菓子”として毎月１日の旬祭に奉納され、さらには同神社の「開門神事・福男選び」では一番福から三番福に副賞として贈られており、取引先様に限らず友人や家族への贈り物にもピッタリ。
これまでは限定店舗でのみ販売されていたが年末年始の贈答シーンに合わせ待望の期間限定全国展開となる。