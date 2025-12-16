ドイツ自動車大手フォルクスワーゲンが、創業88年で初めてドイツ国内の工場閉鎖を決定した。中国での販売不振や欧州需要の減速、米国の関税負担などによりキャッシュフローへの圧迫が強まったことを受けた、構造調整の一環だ。

フィナンシャル・タイムズによると、フォルクスワーゲンは16日からドイツ・ドレスデン工場の生産を停止する。同工場は2002年に稼働を開始した小規模施設で、これまでの累計生産台数は20万台を超えていない。これは、同社の中核工場であるヴォルフスブルク工場の年間生産量の半分にも満たない規模だ。

ドレスデン工場は、フォルクスワーゲンの技術力を対外的に示すショーケース的な施設として建設され、当初は高級セダン「フェートン」を生産していた。2016年にフェートンが生産終了となった後は、電気自動車「ID.3」を生産してきた。

今回の工場閉鎖は、昨年10月に労使が合意した構造調整計画に基づくものだ。当時、フォルクスワーゲンの労使は、ドイツ国内の雇用を3万5000人以上削減することで合意した。これは、ドイツ人従業員12万人の約30％に相当する。労使は、強制解雇ではなく、退職プログラムや高齢労働者の勤務時間短縮など、社会的に受け入れ可能な方法で人員削減を進める方針としている。

フォルクスワーゲンは、比較的規模の小さいオスナブリュック工場とドレスデン工場について、遅くとも2027年までに生産を中止する方針だ。これにより、ドイツ国内の年間生産能力は73万4000台減少すると、会社側は試算している。

労使交渉の過程で、会社側は労組の提案を受け入れ、賃金を5％引き上げる一方、その引き上げ分を会社の基金に積み立て、コスト削減に充てることで合意した。休暇手当の削減や一部賞与の廃止も併せて決まった。

これに先立ち、会社側は需要減少による過剰生産を理由に、ドイツ国内10工場のうち少なくとも3工場の閉鎖や人員削減、賃金10％削減などの案を提示していた。

フォルクスワーゲンブランド最高経営責任者のトーマス・シェーファー氏は、ドレスデン工場の閉鎖について「軽々しく下した決定ではなく、経済的観点から不可欠な選択だった」と述べた。

ドレスデン工場の敷地はドレスデン工科大学に賃貸され、人工知能、ロボティクス、半導体開発のための研究キャンパスとして活用される予定だ。フォルクスワーゲンは、同プロジェクトに今後7年間で5000万ユーロ（約90億円）を投資するとしている。

一方、フォルクスワーゲングループは、今年7-9月期に10億7000万ユーロの税引き後純損失を計上し、2020年4-6月期以来、初めて四半期赤字に転落した。売上高は前年同期比2.3％増加したものの、営業利益率は3.6％からマイナス1.6％へと急落した。

会社側は、利益率の低い電気自動車の生産拡大に加え、米国の関税負担や、系列会社ポルシェの電気自動車戦略の修正に伴う追加費用を、業績悪化の主な要因として挙げた。ポルシェは、バッテリー生産子会社の清算など戦略調整の過程で、7-9月期に9億7000万ユーロの営業損失を計上した。

アルノ・アントリッツ最高財務責任者は、一時的な費用を除けば営業利益率は5.4％水準だと説明しつつも、年間最大50億ユーロに上る関税負担が今後も続くとの見通しを示した。

市場では、今後もキャッシュフローへの圧迫が続くとの見方が出ている。証券会社バーンスタインは、2026年にかけてキャッシュフローに相当な負担が生じると指摘し、内燃機関車の寿命が長期化する中で追加投資が避けられない状況にあり、フォルクスワーゲンは複合的な課題に直面していると分析した。

フォルクスワーゲンは、総額1600億ユーロと設定した今後5年間の投資予算の配分について、見直しに入ったと伝えられている。