オランダリーグ「ホーフトクラッセ」に“挑戦”

ロッテを退団した石川歩投手が、オランダのツインズ・オーステルハウトに加入すると13日（日本時間14日）、球団公式インスタグラムが発表した。長年慣れ親しんだ日本のマウンドを離れ、異国で再起を期す決断が明らかとなり、ファンの間では驚きとともに大きな注目を集めている。

37歳の石川は東京ガスから2013年ドラフト1位でロッテに入団。1年目の2014年に10勝8敗、防御率3.43で新人王を獲得すると、その後も3年連続で2桁勝利をマークした。2017年には第4回WBCの日本代表にも選出されるなど、球界を代表する右腕として存在感を放ってきた。

しかし近年は試練の時を過ごした。2023年はプロ入り後初めて1軍登板がなく、同年オフに右肩を手術。育成契約からはい上がり、昨季は1軍復帰を果たして3勝を挙げたものの、今季は再び1軍登板がなかった。球団はコーチ就任を打診し話し合いを重ねたが、石川の胸にあったのは現役への強い思いだった。

10月7日の退団発表時には、「これからもマウンドで投げていきたい」と決意を口にしていた。そこから2か月。石川が決めたのはオランダの地だった。「!?!?!?」「かっこいいです」「オランダ行く世界線、誰が予想できたんだよ」「めちゃくちゃロマンある」「新しい挑戦、頑張ってほしい」「オランダでも応援してます」などとSNS上では驚きと称賛の声が相次ぎ、石川の挑戦を後押しするエールが広がっている。（Full-Count編集部）