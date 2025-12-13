¸ø¼¨¤«¤é1¤«·î¡ÄÈ¯É½¤µ¤ì¤Ì¡Ö3/8¡×¡¡ºÇÂ¿¾¡±¦ÏÓ¡õ»øJÀï»Î¤â¡¢µî½¢Ì¤Äê¤Î¡ÈFAÀï»Î¡É
¡¡2025Ç¯ÅÙ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸ø¼¨¤«¤é1¤«·î¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï4Áª¼ê¤¬¹ñÆâFA¸¢¡¢4Áª¼ê¤¬³¤³°FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á3Áª¼ê¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë¿·Å·ÃÏ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï°ËÆ£¸÷Êá¼ê¡£DeNA¤«¤é³ÚÅ·Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë11·îËö¤Ë¤Ï¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éµð¿Í¤Ø¡¢DeNA¤Î·¬¸¶¾»Ö³°Ìî¼ê¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ÀÐ°æ°ìÀ®ÆâÌî¼ê¤ÏÀ¾Éð¤È·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡£¾¾ÍÕµ®ÂçÅê¼ê¤Ï»ÄÎ±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅìÉÍµðÅê¼ê¡¢Ã¤¸ÊÎÃ²ð³°Ìî¼ê¡¢Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡£ÅìÉÍ¤Ï2017Ç¯¤Ë16¾¡¡Ê5ÇÔ¡Ë¤ÇºÇÂ¿¾¡¡¢Ã¤¸Ê¤Ï2024Ç¯¤ËºÇÂ¿°ÂÂÇ¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤â5ÅÙ¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Â§ËÜ¤â5ÅÙ¤ÎºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¡¢¥»¡¼¥Ö²¦¤È¤½¤ì¤¾¤ì¼ÂÀÓ¤Ï½½Ê¬¤Ê¤¬¤é¿·Å·ÃÏ¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿Í¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¤âÌ¤¤Àµî½¢¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë