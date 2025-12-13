34ºÐ¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤¬¸½Ìò°úÂà¤Ø¡¡Àè·î¤Ë°Õ¼±ÉÔÌÀ¢ªÂà±¡¤â¡Ä¶áÆüÃæ¤ËÈ¯É½¤È¸½ÃÏÊóÆ»
34ºÐ¤Î¥ª¥¹¥«¥ë¤Ï¸½ºß¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤Ë½êÂ°
¡¡¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½MF¥ª¥¹¥«¥ë¤¬¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤È¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥°¥í¡¼¥Ü¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¸½ºß¥Ö¥é¥¸¥ë1Éô¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥ª¥¹¥«¥ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤ËÂÐ¤·¼«¿È¤Î·èÄê¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ª¥¹¥«¥ë¤ÏÀè·î¡¢¥Ð¥Ã¥Ï¡¦¥Õ¥ó¥À¤Ë¤¢¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸¡ººÃæ¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¡¢µßµÞ¼Ö¤Ç¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¡ÊICU¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼º¿À¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë·ì´ÉÌÂÁö¿À·ÐÀ¼º¿À¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¼º¿À¤Ï¡¢·ì°µ¤ÎÄã²¼¤È¿´Çï¿ô¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë°ì²áÀ¤Î°Õ¼±ÁÓ¼º¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Öµ¤Àä¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ÏÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê·Ð²á´Ñ»¡¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤È¤Î·ÀÌó¤Ï¤Þ¤À2Ç¯´Ö»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤Ï±ßËþ¤Ê·ÀÌó²ò½ü¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¶áÆüÃæ¤Ë¼«¿È¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸½Ìò°úÂà¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥¹¥«¥ë¤Ï2012Ç¯¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç³èÌö¤·¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â2014Ç¯¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¤ÊÌ¾Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÀäÄº´ü¤Ë¤¤¤¿2017Ç¯¡¢¥ª¥¹¥«¥ë¤ÏÃæ¹ñ¤Î¾å³¤¾å¹Á¡ÊÅö»þÌ¾¾Î¡Ë¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¡¢Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¢¥¸¥¢¤Ç¥×¥ì¡¼¡£º£Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸ÅÁã¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÌ¾Ìç¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2013Ç¯¤Î¥³¥ó¥Õ¥§¥Ç¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2014Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤â½Ð¾ì¡£½à·è¾¡¤Î¥É¥¤¥ÄÀï¡Ê1-7¡Ë¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÍ£°ì¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë