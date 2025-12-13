N.Y.C.SAND¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥¹¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¡¢¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥³¡¼¥ó¤È¥«¥Ã¥×¥¢¥¤¥¹¤Î2ÉÊ¡Ú¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Û
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï¡¢¾Æ¤²Û»Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ØN.Y.C.SAND(¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥·¥Æ¥£¥µ¥ó¥É)¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¿·ºî¥¢¥¤¥¹2ÉÊ¤ò¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç12·î16Æü¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ØN.Y.C.SAND¡Ù´Æ½¤¤Î¥¢¥¤¥¹¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¤´Ë«Èþ¥¢¥¤¥¹¡É¤È¤·¤Æ¼ãÇ¯ÁØ¤Î½÷À¤òÃæ¿´¤Ë»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¡ÖN.Y.C.SAND ¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥³¡¼¥ó N.Y.¥¥ã¥é¥á¥ë¥µ¥ó¥É¥¢¥¤¥¹¡×¡ÖN.Y.C.SAND N.Y.¥ê¥Ã¥Á¥¹¥«¥Ã¥Á&W¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥¹¡×¤Î2ÉÊ¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
²Á³Ê:ÀÇ¹þ343.44±ß
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢:Á´¹ñ
N.Y.C.SAND¤ÎÄêÈÖ¾¦ÉÊ¡ÖN.Y.¥¥ã¥é¥á¥ë¥µ¥ó¥É¡×¤ò¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥³¡¼¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¥¢¥¤¥¹¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥³¡¼¥ó¥¢¥¤¥¹¤Ï¡ØN.Y.C.SAND¡Ù¥³¥é¥Ü½é¤È¤Ê¤ë¡£¥³¥¯¿¼¤¤¥¥ã¥é¥á¥ë¥¢¥¤¥¹¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥¹¤Î2¿§´¬¤¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥¥ã¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤ò³°Â¦¤«¤é´¬¤ÉÕ¤±¤¿ìÔÂô¤Ê»ÅÎ©¤Æ¡£
¡ÖN.Y.C.SAND ¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥³¡¼¥ó N.Y.¥¥ã¥é¥á¥ë¥µ¥ó¥É¥¢¥¤¥¹¡×
¡ÖN.Y.¥¥ã¥é¥á¥ë¥µ¥ó¥É¡×¤Ï¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤È¹õÅü¤Ç¿æ¤¾å¤²¤¿¥¥ã¥é¥á¥ë¤ò¡¢¸ý¤É¤±¤Î¤è¤¤¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÇÊñ¤ß¡¢¥Ð¥¿¡¼¤¬¹á¤ë¥¯¥Ã¥¡¼¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¤¿²Û»Ò¡£
¥¥ã¥é¥á¥ë¥¢¥¤¥¹¤Ë¤Ï¡¢¡ØN.Y.C.SAND¡Ù¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò»²¹Í¤Ë¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥Ö¥é¥¦¥ó¥·¥å¥¬¡¼¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¥³¥¯¿¼¤¯Ç»¸ü¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡£²Ú¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥¹¤È2¿§´¬¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç»Ì©¤Ê´Å¤ß¤È¥«¥«¥ª¤Î¹á¤ê¡¢¾åÉÊ¤ÊÍ¾±¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¥¯¥Ã¥¡¼¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ï¡¢Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥³¡¼¥ó¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°ì¸ýÌÜ¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¥ã¥é¥á¥ë´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¥³¡¼¥ó¤Î²¼¤«¤é¥¢¥¤¥¹¤Î¾å¤Þ¤Ç¥¥ã¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤ò´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯¤Î¥³¥é¥Ü³«»Ï¤«¤é²þÎÉ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥½¡¼¥¹¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖN.Y.C.SAND ¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥³¡¼¥ó N.Y.¥¥ã¥é¥á¥ë¥µ¥ó¥É¥¢¥¤¥¹¡×¢¡N.Y.C.SAND N.Y.¥ê¥Ã¥Á¥¹¥«¥Ã¥Á¥µ¥ó¥É&W¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥¹
²Á³Ê:ÀÇ¹þ321.84±ß
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢:Á´¹ñ
¡ÖN.Y.¥ê¥Ã¥Á¥¹¥«¥Ã¥Á&W¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥«¥Ã¥×¥¢¥¤¥¹¡£É½ÌÌ¤ò¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¯¥é¥ó¥Á¤ÇÊ¤¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥á¥ë¥¢¥¤¥¹¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ä¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢5¼ï¤ÎÁÇºà¤òº®¤¼¹þ¤ó¤À¡£
¡ÖN.Y.C.SAND N.Y.¥ê¥Ã¥Á¥¹¥«¥Ã¥Á&W¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥¹¡×
¡ÖN.Y.¥ê¥Ã¥Á¥¹¥«¥Ã¥Á¥µ¥ó¥É&W¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê°»²Û»ÒŽ¥¥¹¥«¥Ã¥Á¤Ë¥í¡¼¥¹¥È¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ò²Ã¤¨¤¿¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¹¥«¥Ã¥Á¤ò¥Ð¥¿¡¼¥¯¥Ã¥¡¼¤È¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¶´¤ß¡¢¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿²Û»Ò¡£Å·ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¥À¡¼¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥ì¡¼¥È¤ò¤Î¤»¡¢¥Á¥ç¥³¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤È¡¢¥¯¥é¥ó¥Á¤Ê¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¤ÇÌ£¤ï¤¤¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥«¥Ã¥×¥¢¥¤¥¹¤È¤·¡¢ÁÇºà´¶¤Ë¤¤¤Ã¤½¤¦¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¥ã¥é¥á¥ë¥¢¥¤¥¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¡¼¥â¥ó¥ÉŽ¥¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×Ž¥¥¥ã¥é¥á¥ë¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥Á¥Ã¥×Ž¥¥Ð¥¿¡¼¥¯¥Ã¥¡¼¥¯¥é¥ó¥ÁŽ¥¥Á¥ç¥³¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Î5¼ï¤ÎÁÇºà¤òÇÛ¹ç¡£¥¶¥¯¥¶¥¯Ž¥¥µ¥¯¥µ¥¯Ž¥¥Ñ¥ê¥Ã¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥¥ã¥é¥á¥ë¥¢¥¤¥¹¤Ë5¼ï¤ÎÁÇºà¤òº®¤¼¹þ¤ó¤À
¥¥ã¥é¥á¥ë¥¢¥¤¥¹¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ü¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¾å¤Ë¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¯¥é¥ó¥Á¤òÉß¤µÍ¤á¤¿¡£¡ÖN.Y.¥ê¥Ã¥Á¥¹¥«¥Ã¥Á¥µ¥ó¥É&W¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤Î¥Ó¥¿¡¼´¶¤È¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ÎÉ÷Ì£¡¢¿©´¶¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
