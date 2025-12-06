侍ジャパンにドジャース・山本由伸投手、オリオールズからＦＡとなっている菅野智之投手が加わる見通しが立ったことは大きい。大谷が投手で起用できるかが不透明な中で、菊池（エンゼルス）らも出場に前向きとされており、交渉がまとまれば、今永（カブス）、千賀（メッツ）、西武からポスティングでメジャー移籍を目指す今井を含めたメジャー組で先発の４枠が埋まる可能性が出てきた。

ジャッジ（ヤンキース）、シュワバー（フィリーズ）らを擁する米国をはじめ、各国がスター選手を並べる強力打線を組むことが確実。一方で一流投手陣は出場に慎重な傾向がある。現時点でメジャートップクラスの投手で出場が内定しているのは米国のスキーンズ（パイレーツ）くらいだ。

侍の２連覇へはいかに投手陣をそろえられるかが鍵。山本、菅野がいて、さらにメジャーの先発陣が加われば、メジャー組の情報なども持っていて心強い。沢村賞の伊藤（日本ハム）、１１月の韓国戦で３回完全投球を見せた曽谷（オリックス）らＮＰＢ組の先発を第２先発に回すことも可能になる。

２３年も各国が投手陣の整備に苦しむ中でフルメンバーに近い投手陣を形成できたことが優勝につながった。２連覇への道筋が少しずつ見えてきた。（メジャー担当・安藤 宏太）