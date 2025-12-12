【シャア・アズナブル×master-pieceコラボバッグ】 12月12日13時より予約開始

バンダイは、ガンダムの世界観を取り入れたアパレルショップ「STRICT-G」にて「シャア・アズナブル×master-pieceコラボバッグ」3種を12月14日に発売する。また、通販サイト「プレミアムバンダイ」にて12月12日13時より予約受付を開始する。

本商品はmaster-piece の人気モデルをベースに「機動戦士ガンダム」よりシャア専用機を象徴するレッドのアクセント、パーソナルマークを刻印したレザーネーム、タオルホルダーとして使えるテープループなど、コラボ限定のバッグとなっている。ショルダーバッグ1種、スリングバッグ1種、ショルダーポーチ1種の全3種で展開する。

本体素材には、Breathatecを採用した軽量・高撥水・高耐水圧の3層構造ナイロンが使用され、優れた防水・透湿性を実現している。付属レザーには、JES基準に合格したベジタブルタンニン鞣しのエコカウレザーが採用されている。

STRICT-G MSPC「機動戦士ガンダム」ショルダーバッグ M シャア・アズナブル

価格：38,500円

商品サイズ：W：290 H：290 D：120 mm

商品素材：表地 ナイロン100％ 、付属牛革、裏地 ナイロン100％

生産エリア：日本

STRICT-G MSPC「機動戦士ガンダム」スリングバッグ シャア・アズナブル

価格：24,200円

商品サイズ：W：340 H：225 D：95mm

商品素材：表地 ナイロン100％ 、付属牛革、裏地 ナイロン100％

生産エリア：日本

STRICT-G MSPC「機動戦士ガンダム」ショルダーポーチ シャア・アズナブル

価格：12,100円

商品サイズ：W：100 H：180 D：15 mm

商品素材：表地 ナイロン100％ 、付属牛革、裏地 ナイロン100％

生産エリア：日本

(C)創通・サンライズ