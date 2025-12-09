12月6日、千葉・幕張メッセで開催された「東京コミコン2025」に俳優の伊藤英明が登場。会場が騒然となる一幕があった。

伊藤はこの日、自身が主演するドラマ『ドンケツseason2』（DMM TV）のイベントに登壇。共演する金子ノブアキ、本宮泰風、柳葉敏郎、原作者・たーし氏らとともにトークを繰り広げた。

この『ドンケツ』とは、たーし氏によるシリーズ累計900万部突破（※電子版含む）の大人気任侠漫画。北九州を舞台に、“ドンケツヤクザ”のロケマサ（伊藤）が大暴れする。シーズン1は2025年4月から配信され、シーズン2は11月28日から順次配信されている。

トークイベントで伊藤は「撮影中は、髪の毛もまゆ毛も剃り込みを入れていたので、他の現場で会う人に伊藤英明と気付いてもらえなかった」「娘の送り迎えをしているけど、撮影の間だけは学校に来ないでくれと言われた」と語り、会場の笑いを誘った。

会場が大騒ぎとなったのは、このイベント終了後だった。伊藤らキャストと原作者・たーし氏が、会場内でゲリラ的に『ドンケツ』のチラシを手配りし始めたのだ。このサプライズに、詰めかけたファンは大喜び。なんとかチラシをもらおうと手を伸ばす人や、スマホでその様子を撮影する人などでカオス状態に。伊藤もファンに揉みくちゃにされながら、笑顔でチラシを配り続けた。

その現場にいたというファンは「写真を一緒に撮ってもらいました。対応も丁寧だったし、ホントに神対応でした」と感激しきりだった。

「伊藤さんといえば、映画やドラマが大ヒットした『海猿』シリーズの主人公役で有名ですが、2012年の主演映画『悪の教典』ではサイコパスの大量殺人犯を演じ、ファンを驚かせました。2024年の舞台『欲望という名の電車』（主演・沢尻エリカ）ではスタンリー役を演じるなど、幅広く活躍しています。

私生活では2014年に結婚。2015年に男の子が、2019年に女の子が生まれています。公私ともに順風満帆といえますね」（芸能記者）

現在、大ヒット中のNetflixドラマ『イクサガミ』に出演。2026年1月からのTBS日曜劇場『リブート』では、『ドンケツ』のヤクザから一転し、警視庁の監察官を演じる。

50歳になった伊藤。また違う一面を見せてくれそうだ。