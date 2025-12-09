「きれいに見える家には、共通点があります」。そう話すのは、“こんまりメソッド”で有名な近藤麻理恵さん。片付いているけれどあか抜けない家と、ものが多くてもすっきり見える家の違いを教えてもらいました。さらに、きれいな状態をキープするコツもあわせてご紹介します。

ものと向き合い、“自分の好き”を見つけて

数々のおうちの片付けをしてきた近藤麻理恵さん。片付いているけれどあか抜けない家と、ものが多くてもきれいに見える家、なにが違うのでしょうか。

【写真】海外でも活躍している近藤麻理恵さん

「きれいに見える家には、共通点があります。いちばん大事なのは自分の“好き”を知っていること。好きが定まっていない人も、ひとつひとつのものと向き合い、ときめくものを残す、を続けてみて。理想のイメージが見えてきます」（近藤さん、以下同）

また、自分の目的に合った家になっているかも大切。

「完璧に片付けなきゃではなく、『家族が心地よく過ごすため』『探しものを減らすため』など、目的を決めることで、心地いい家になりますよ」

家がきれいな人の共通点

家がきれいな人はどのような考え方を持ち、実践しているのでしょうか。居心地のよい空間づくりの本質的な共通点を見ていきましょう。

●1：自分が好きなものを知っている

家がきれいな人に共通しているのは、“自分が好きなもの”を知っていること。

「好きなテイストがわかっていれば、自然と部屋に置くものは絞られます。反対にそれが定まらないと、統一感がなくなってしまう。そんなときはもちものを見直し、ときめくものだけを選ぶことで“好き”が見えてきます」

●2：文字情報はできるだけ少なく

片付いた部屋に見せるには、視覚的に余計な情報を減らすことが重要。

「とくに日用品や食品のラベルやパッケージが見えていると、ごちゃついた印象に。ラベルをはがしたり、扉つきの収納にしまったり、無地の容器につめ替えたり…。そうした工夫で文字情報をなくすことで、洗練された空間になります」

●3：色数が少ない

インテリアに使う色数を少なくすることも、整った空間をつくるコツ。

「部屋に色があふれていると、どうしても雑多な雰囲気に。たとえば同じ木の素材でも、ダークブラウンと明るいナチュラルカラーでは、印象が大きく変わります。使う色数を抑え、色のトーンをそろえることで全体がまとまります」

●4：逃げ道がある

家じゅうをきれいに保とうとすると、かえってプレッシャーになる場合も。

「来客時に目につく場所やリラックスしたい空間はきちんと整え、『ここは散らかってもOK』という逃げ道をつくっておくとよいでしょう。人が来たときに、さっと不要なものをしまえるスペースをつくっておくと気がラクです」

きれいな家をキープするコツ

きれいを保つためには、ものの定位置をつくることが大切。

「ものを戻すとき、ありがとう、と優しい気持ちを添えると、心も整います」

それでも散らかるときは、ものの量を見直す絶好のタイミングです。