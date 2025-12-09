「2025アジア・ウインターリーグ・ベースボール」で大活躍

台湾で行われていた「2025アジア・ウインターリーグ・ベースボール」は7日に全日程を終えた。NPBの若手選手たちも研鑽を積む中で、OPS“トップ”を記録したのは東京ガス・藤澤涼介外野手。「来年が楽しみ」「ドラ1ある」とプロ野球ファンも注目している。

佐野日大高から横浜国立大に進み、神奈川大学リーグではベストプレーヤー賞やベストナインに選ばれるなど、当時から大器として評判だった。もっとも、大学4年時はプロ志望届を出さず、社会人・東京ガスへ進んだ。すぐに頭角を現し、都市対抗予選では3試合連発を叩き込むなどプロ注目選手となった。

このオフは台湾で“武者修行”を行うと、17試合（61打席）で打率.340、1本塁打、出塁率.410、日本勢ではベストとなるOPS.930、リーグ最多13打点と圧倒的な打棒を披露。しかも、本塁打は阪神・茨木秀俊投手から中段に叩き込んでおり、プロ相手に結果を残したこともプラスと言える。

異国で見せた活躍に、SNS上でも「最近藤澤涼介さんが熱すぎ」「ドラフト一位候補かな」「来年のドラフト1位候補」「来年のNPBドラ1候補か」「藤澤くんマジで今後楽しみ過ぎる」「藤澤はマジ楽しみ」とファンも注目。このまま成長を続け、2026年ドラフトでは高順位で名前が呼ばれるだろうか。（Full-Count編集部）