最大級のK-POPアワードをABEMAで無料生中継
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年１月10日（土）の夜６時30分より、最大級のK-POPアワード『第40回 ゴールデンディスクアワード』を日韓同時・国内独占無料生中継することを決定した。
『ゴールデンディスクアワード』は、韓国に数あるK-POPアワードの中でも歴史と伝統と信頼を誇る一大イベントで、１年間多くの方から大きな愛を受けた韓国の大衆音楽を選定すべく、デジタル音源ダウンロード数、アルバム販売数など、客観的な集計結果を合算して受賞者が決定されている。そして、特に最高の栄誉である“大賞”には、これまでに東方神起、SUPER JUNIOR、少女時代、BIGBANG、TWICE、BTSなど実力と人気を兼ね備えた数々のK-POPアーティストたちが輝いている。40周年を迎える今回は台湾の台北ドームにて、2026年１月10日（土）に開催される。
第１弾出演アーティストとして、ALLDAY PROJECT、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、LE SSERAFIM、NCT WISH、ZEROBASEONE、ZO ZAZZの出演が発表され、第２弾出演アーティストとしてARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、KiiKiii、MONSTA X、Stray Kids、TWS、JENNIEの出演が発表に。豪華なアーティストたちが集い、１夜限りのステージを盛り上げる。
JENNIEは台北でソローアーティストとしてステージに立つのは今回が初、そして２年ぶりに『ゴールデンディスクアワード』のステージに立つStray Kidsも台北での公演は初ということもあり、どのようなステージでファンを魅了するのか、注目が高まっている。そしてプレゼンターには俳優のソン・ジュンギ、ピョン・ウソク、アン・ヒョソプの３名が出演することも発表されている。
また１月10日（土）午後4時30分（※予定時間）からは、『第40回 ゴールデンディスクアワード』にノミネートされたアーティストたちが登壇するレッドカーペットも「ABEMA」にて、日韓同時・国内独占無料生中継。
さらに、2022年に開催された『第36回 ゴールデンディスクアワード』を12月12日（金）夜６時から、2023年に開催された『第37回 ゴールデンディスクアワード』を12月12日(金)夜６時から、そして2025年に開催された『第39回 ゴールデンディスクアワード』を12月26日（金）夜６時から無料配信開始。BTS、SEVENTEEN、NewJeansといった近年の音楽シーンを彩ってきた数々のアーティストたちのスペシャルなステージ、そして感動の受賞コメントを、この機会にぜひ。
