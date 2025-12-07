¥É·³¡¢¥¥±¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤òÁË¤à¡ÈÊÉ¡É¡¡¼ê½Ñ¤Ç³«ËëÀäË¾Åª¡ÄÈÖµ¼Ô¤¬ÆÉ¤àÌ¤Íè¡Ö²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡×
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï¤Ç¤Ï´íµ¡¤òµß¤¦¹¥¼é
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¸å¤ËFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È¥¥±¡É¤³¤È¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬»Ï¤Þ¤ëº¢¤Þ¤ÇºÆ·ÀÌó¤¬¤º¤ì¹þ¤à¤È¤Î¸«Î©¤Æ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥Õ¤Îº¸Éª¼ê½Ñ¤Î±Æ¶Á¤Ç³«Ëë¤Ë½ÐÃÙ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ëÃæ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È¤ªº×¤êÃË¡É¤ÏÍèµ¨¤â¥Á¡¼¥à¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Ã±Ç¯·ÀÌó¤ÇÎ×¤ó¤Àº£µ¨¤Ï93»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.203¡¢10ËÜÎÝÂÇ¡¢35ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ä¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£À¤Î¹â¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¹¥¼é¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¿ô»ú¤ËÉ½¤ì¤Ê¤¤¹×¸¥ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï5·î¤«¤éÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿º¸Éª¤ò¥ª¥Õ¤Ë¼ê½Ñ¡£¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³ÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤â¼Âà¤¹¤ëÊý¸þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡MLB¸ø¼°¤Î¥É·³ÈÖµ¼Ô¥½¥ó¥¸¥ã¡¦¥Á¥§¥óµ¼Ô¤Ï5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¡¢ºÆ·ÀÌó¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥¥±¤Ï¥¢¥À¥à¡¦¥ª¥Ã¥¿¥Ó¡¼¥ÎÅê¼ê¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤«¤é1¡¢2¤«·î¤Ï·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°³«Ëë¤Ë¶á¤Å¤¯¤Þ¤Ç¡¢·ÀÌó¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥§¥óµ¼Ô¤Ï¡¢¥¥±¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡ÖÂ¾¥Á¡¼¥à¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Û¤É¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó°Ê³°¤Î½ÐÍè¤ò¸«¤è¤¦¤È¤Þ¤Ç¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°½øÈ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âFA»Ô¾ì¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£¥¥±¤òºÆ·ÀÌó¸å¤ËÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡Ë¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç40¿ÍÏÈ¤Ë¤Ï¶õ¤¤¬»Ä¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë³«Ëë¤«¤é2¤«·î·ç¾ì¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¥¥±¤È·ÀÌó¤·¤Æ60ÆüIL¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±µ»ö¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤éÍèµ¨·ÀÌó¤òÄó¼¨¤·¤Ê¤¤¡Ö¥Î¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥ê¡¼¥Õ±¦ÏÓ¤Î¥¨¥Ð¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹Åê¼ê¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£Æ±ÍÍ¤Ë¼ê½ÑÌÀ¤±¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°³«Ëë¤¬¶á¤Å¤¯¤Þ¤Ç·ÀÌó¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë