¼¡¤Î¶¯Îõ´¨µ¤¤Ï12Æü¡Á13Æü¡¡4Æü¤è¤ê¶¯¤¯ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¥É¥«Àã¤Î¶²¤ìÅÔ¿´¤â¿¿Åß¤Î´¨¤µ
º£·î3Æü(¿å)¡Á5Æü(¶â)¤Ï¡¢¶¯¤¤´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ÇÃæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¡Á´ØÅì¹Ã¿®¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç½éÀã¥é¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤ê¡¢»³±è¤¤¤Ç¤Ï50¥»¥ó¥ÁÁ°¸å¤ÎÀã¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Î¶¯Îõ´¨µ¤¤Ï12Æü(¶â)¡Á13Æü(ÅÚ)¤Ç¡¢Á°²ó(3Æü¡Á5Æü)¤è¤ê¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Æî²¼¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¥É¥«Àã¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¡£ÅìµþÅÔ¿´¤â¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤ë¤¿¤áÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤´Ãí°Õ²¼¤µ¤¤¡£
º£·î3Æü¡Á5Æü¡¡¶¯Îõ´¨µ¤¤Ç¥É¥«Àã¡¦½éÀã¥é¥Ã¥·¥å
º£·î3Æü(¿å)¡Á5Æü(¶â)¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ²ó¤ê¤Ç¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ßÃæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¡Á´ØÅì¹Ã¿®¤Ç½éÀã¥é¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤ê¡¢»³±è¤¤¤Ç¤Ï24»þ´Ö¤Ë50¥»¥ó¥ÁÁ°¸å¤ÎÀã¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£5Æü(¶â)¤ÏÀÄ¿¹¡¦»À¥öÅò¤Ç¤Ï15Æü¤Ö¤ê¤ËºÆ¤ÓÀÑÀã¤¬1¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤ÏºÇÄãµ¤²¹¤¬1.2¡î¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£12·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¤ËÅìµþÅÔ¿´¤Ç1¡îÂæ¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Î¶¯Îõ´¨µ¤¤Ï12Æü¡Á13Æü¡¡Á°²ó¤è¤ê¶¯¤¤
º£½µ¤Ï¼¡¡¹¤È´¨µ¤¤¬Æî²¼¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º½µÌÀ¤±8Æü(·î)¤ËÄãµ¤°µ¤¬ËÌ³¤Æ»¤òÄÌ²á¸å¡¢9Æü(²Ð)¡Á10(¿å)¤Ë´¨µ¤¤¬Æî²¼¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌËÌÉô¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´¨µ¤¤Î¥ì¥Ù¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Á°²ó¤ÈÆ±ÍÍ¤«¾¯¤·¹â¤¯¡¢±Æ¶Á¥¨¥ê¥¢¤âËÌ³¤Æ»¤ÈÅìËÌËÌÉô¤È¶¹¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Í×Ãí°Õ¤Ê¤Î¤¬¡¢12Æü(¶â)¡Á13Æü(ÅÚ)¤ËÆî²¼¤·¤Æ¤¯¤ë´¨µ¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¾å¶õ5000¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹42¡î°Ê²¼¤È¡¢Ê¿Ç¯¤è¤ê7¡îÁ°¸åÄã¤¯¡¢Á°²ó¤Î4Æü(ÃÕÆâ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹41.3¡î)¤Î´¨µ¤¤è¤ê¹¹¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬ËÌ³¤Æ»¤ËÆî²¼¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹¹¤Ë²¼ÁØ¤ÎÃÏ¾å¤ÇÀã¤¬¹ß¤ëÌÜ°Â¤Î´¨µ¤¤Ç¤¢¤ë¾å¶õ1500¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹6¡î°Ê²¼¤Ï¡¢´ØÅìÉÕ¶á¤Þ¤ÇÆî²¼¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ÛÌî(°ñ¾ë)¤Ç¤ÏÁ°²ó4Æü¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹6.1¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹7¡îÁ°¸å¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¥É¥«Àã¤ËÃí°Õ¡¡ÅìµþÅÔ¿´¤â¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ
12Æü(¶â)¤ÏËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¡¢ËÌÎ¦¤ÇÀã¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸½ºß¡¢ÆüËÜ³¤¤Î³¤ÌÌ¿å²¹¤¬15¡î¤¯¤é¤¤¤ÈÊ¿Ç¯¤è¤ê2¡îÁ°¸å¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤ÌÌ¿å²¹¤¬¹â¤¤¤È¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢Àã±À¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤ë¿å¾øµ¤¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¥É¥«Àã¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤·¡¢Æüº¢¤«¤éÂçÀã¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤Ê¤ÉÀ²¤ì¤ëÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤â¡¢¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£13Æü(ÅÚ)¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤ÏÅìµþÅÔ¿´¤Ç2¡î¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç1¡î¤ÈÁú¹ß¤ë´¨¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤âÅìµþÅÔ¿´¤Ç9¡î¤È¡¢¿¿ÅßÊÂ¤ß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£½µ¸åÈ¾¤Ï¥É¥«Àã¤È¿¿Åß¤Î´¨¤µ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£