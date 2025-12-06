「かわいすぎ」「最高の試合」横浜FC応援の美女がアウェー遠征を報告「大阪に来て本当によかった」
横浜FCのスタジアムMCを務める三田萌日香さんが6日に自身のインスタグラム(@_m_m_monika)を更新し、アウェー遠征を報告した。
同日にJ1最終節が行われ、横浜FCはヨドコウ桜スタジアムでセレッソ大阪と対戦。すでに18位でのJ2降格が決まっていた中、3-1の快勝でシーズンを締めくくった。
三田さんは「大阪に来て本当によかった “横浜なら最後に笑おうぜ” を叶えてくれてありがとう。これからも横浜FCと共に」と綴り、スタンドで撮影した写真を掲載。ユニフォームを着用し、笑顔でタオルを掲げる姿が収められている。
コメント欄では「笑顔が素敵で可愛いー!」「久々にもにかさんのキラキラした笑顔がみれてすっごく嬉しい」「めちゃくちゃ素敵です かわいすぎです」「笑顔いいです」「めちゃめちゃかわいい」「最後に最高の試合でしたね」「遠征お疲れ様でした」などの声が送られた。
現在25歳の三田さんは、女性アイドルグループ『アイオケ』でボーカル・リーダーを担当。2020年に横浜FCのスタジアムMCに就任した。X(旧ツイッター/@_fl_monika)では毎試合、対戦相手にちなんだ「#三田ちゃんの勝負飯予想」でもファンを楽しませている。
