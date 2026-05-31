5月30日、お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品の友人として知られる『生涯収支マイナス5億円君（マイ億君）』が、自身のYouTubeチャンネル「粗品Official Channel」を更新。翌31日に東京競馬場で行われる日本ダービー（G1・芝2400m）の予想を公開した。動画冒頭で本命馬として名前を挙げたのは、最内1枠1番に入ったライヒスアドラー。「個人的には最高の枠に入った。臨戦過程、枠を見て本命に上がってきた」と説明し、「1戦毎に