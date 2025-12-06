モモの生産量日本一を誇る山梨県が品種ごとの味や香りなどの特徴を広めようと、来年度「桃ソムリエ」制度を創設する。

多種多様な品種があるが、ブドウなどに比べて違いが知られておらず、ソムリエに認定した人たちにＰＲ役を担ってもらう考えだ。県は「モモファンを増やし、販路拡大につなげたい」と期待を込める。（甲府支局 大野琳華）

販路拡大に期待

「夏にしか堪能できない自然の甘さと香りが魅力。特に香りはブドウより断然強い」。約２０品種を栽培する笛吹市の果樹園「見晴し園」の前島晴信専務は、そう胸を張る。

例えば県内で最もポピュラーな「白鳳（はくほう）」は酸味が少なく上品な味わいが特徴。県オリジナル品種の「夢みずき」は大玉で、着色が良く糖度が高い。いずれも高値で取引され、輸出量も昨年は８２０トンに上るなど、国内外で高く評価されている。

ただ近年は生産者の後継者不足などで収穫量が減少。加えてシャインマスカットや巨峰など広く知られた人気品種のあるブドウと違い、県民ですら「モモはモモ」との認識が強く、品種ごとの魅力の周知が課題だった。

県の想定では一定の審査に合格した生産者やパティシエ、販売業者らモモを熟知した県内外の人たちを「ソムリエ」に認定。直売所や都内で開催する販売フェアなどでモモのおいしい食べ方を紹介してもらったり、それぞれの仕事を通じて味や香り、食感などの特徴を広くＰＲしてもらったりして、新たな需要の掘り起こしにつなげる狙いだ。

県販売・輸出支援課の柳沢幸喜課長は「収穫時期ごとに異なる品種のモモを味わってもらうなど、楽しみ方が広がるような制度にしたい」と意気込む。

◇

同様の制度は各地にあり山梨県も成功例に続きたい意向だ。

愛媛県宇和島市では、２０２０年に柑橘（かんきつ）農家らで作るＮＰＯ法人が「柑橘ソムリエ」の認定制度をスタート。品質を見分ける「目利き」試験などを経て認定された約２００人が活動する。ＳＮＳでの情報発信やソムリエから柑橘について学べるワークショップなども開催している。

茨城県では１９年度に、県産日本酒の需要喚起を狙って「いばらき地酒ソムリエ」認定制度をスタート。酒販店員や飲食店員ら約６９０人が、地酒の魅力を発信している。

今年１０月にはソムリエらが消費者目線で審査するコンテストを初開催。価格帯で分けた２部門に計２８銘柄が出品され、トップ３を選ぶと早速小売店で売り切れが出たという。県地域産業振興室の担当者は「熱量の高いファンが増えている」と手応えを感じており、活躍の場を広げたいとしている。