¡ÈÆé¤ÎÌ¿¡É¡Öº«ÉÛ¡×¤¬¹âÆ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤³Å¹¤Ë¡ÈÂÇ·â¡É¤â¡ÖÍÕ¤â¤ÎÌîºÚ¡×¤Ï¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ë¡¡¿·¤¿¤Ê¡ÈÆé¥È¥ì¥ó¥É¡É¤Ï¡Ö¥É¡¼¥àÆé¡×¡©
º£µ¨ºÇÄãµ¤²¹¤Î5Æü¡¢Æé¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢Æé¤ÎÌ¿¤È¤â¤¤¤¨¤ëº«ÉÛ²Á³Ê¤¬Ìó1.5ÇÜ¤Ë¹âÆ¤·¡¢°û¿©Å¹Âç¤¤ÊÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢ÇòºÚ¤ä½ÕµÆ¤Ê¤ÉÍÕÊªÌîºÚ¤Ï²Á³Ê¤¬Íî¤ÁÃå¤¡¢²ÈÄíÆé¤Ë¤ÏÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÅß¿Íµ¤¤¬½Ð¤½¤¦¤ÊÆé¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¡Ö¥É¡¼¥àÆé¡×¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¡ÈÆé¤ÎÌ¿¡Éº«ÉÛ²Á³Ê¹âÆ¤âÍÕÊªÌîºÚ¤Ï°Â²Á¤Ë
´¨¤µ¤¬¿È¤ËÀ÷¤ß¤ëÅß¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿©¤ÙÊª¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¶ñºà¤Ë¤À¤·¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬À÷¤ß¹þ¤ó¤À¡¢¤¢¤Ã¤¿¤«¤ªÆé¡£¤Ò¤È¸ýËËÄ¥¤ì¤Ð¡¢³§¤µ¤ó»êÊ¡¤ÎÉ½¾ð¡£
º£µ¨ºÇÄãµ¤²¹¤È¤Ê¤Ã¤¿5Æü¡¢¿´¤âÂÎ¤â¥Ý¥Ã¥«¥Ý¥«¤Ë¤Ê¤ë¤ªÆé¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£
Ï¢Æü¡¢Ëþ°÷¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¸µÎÏ»ÎÄ¾ÅÁ¤Î¡Ö¤Á¤ã¤ó¤³Æé¡×¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡Ö¤Á¤ã¤ó¤³¶Ì³¤ÎÏ¡×¡£¾ïÏ¢¤µ¤ó¤¬ÆÃ¤ËÀä»¿¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤ª¤À¤·¤Î¤¦¤Þ¤ß¤À¡£
¾Ü¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¤ÏÈëÌ©¤À¤¬¡¢·Ü¥¬¥é¤äÌîºÚ¤ËËÌ³¤Æ»»º¤Îº«ÉÛ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤Îº«ÉÛ¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ëº£¡¢¤ªÅ¹Â¦¤¬¤È¤Æ¤â¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¤Á¤ã¤ó¤³¶Ì³¤ÎÏ ÆóÂåÌÜÅ¹¼ç¡¦²ÏîµÍ¤ÂÀÏº¤µ¤ó¡§
3¡Á4Ç¯Á°¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡Ê²Á³Ê¤Ï¡Ë50¡ó¤¯¤é¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È1.5ÇÜ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÊQ.¹âÆ¤ÎÍ×°ø¡Ë¼ý³Ï¡¢ºÎ¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÊµùÁ¥¤Ê¤É¡Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¬¥½¥ê¥óÂå¡¢¸÷Ç®Èñ¤Ê¤É¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡£
¼ÂºÝ¡¢Ë½§»Ô¾ì¤ÎÅý·×¤Ç¤â¡¢2024Ç¯¤ËÈæ¤Ù2025Ç¯¤ÎÆ±»þ´ü¤Ïº«ÉÛ¤Î²Á³Ê¤¬35¡ó¤Û¤É¾å¾º¡£
Æé¤ÎÌ¿¤È¤â¤¤¤¨¤ëº«ÉÛ¤Î¹âÆ¤ÏÂç¤¤ÊÂÇ·â¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ÎÅß¤Ï¤ªÆé¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ªÅ¹¤Î¿Í¤Ï¤¤¤¦¡£
¡ÈÌîºÚ¡É¤ÏÇòºÚ¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢µîÇ¯¤Ï¤¹¤´¤¯¹â¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¤«¤Ê¤êÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÍÃÊ¤¬¼ý¤Þ¤ì¤Ð¼ý¤Þ¤ë¤Û¤ÉÄó¶¡¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È¡£
º«ÉÛ¤Ï¹â¤¤¤¬¡¢ÍÕÊªÌîºÚ¤Ï°Â¤¤¡£
¤³¤Î·¹¸þ¤Ï¡¢¤ª¤¦¤ÁÆé¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¥¢¥¥À¥¤¡¦½©ÍÕ¹°Æ»¼ÒÄ¹¡§
ÇòºÚ¤Ïº£Ç¯¤ÏÃÇÂ³Åª¤Ë°Â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£½ÕµÆ¤â¤³¤ì°Â¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£1¥«·îÈ¾Á°¤ÏÂçÂÎ200±ßÄ¶¤¨¤Æ¤¿¡£º£100±ßÄøÅÙ¤ÇÇã¤¨¤ë¤Î¤Ç¡£
¤³¤³ºÇ¶á¤ÎÅ·¸õ¤Ê¤É¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿¤¿¤á¤«¡¢ÅÔÆâ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÏÇòºÚ¡¢½ÕµÆ¡¢¥Í¥®¤Ê¤É¤ªÆé¤Î¼çÌòµéÌîºÚ¤Î²Á³Ê¤¬¸®ÊÂ¤ß²¼Íî·¹¸þ¤Ë¡£
Çã¤¤ÊªÃæ¤Î¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡ÖÆ¦ÆýÆé¤«¤·¤ç¤¦¤æÌ£¤ÎÆé¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡£ÇòºÚ¤È¤¤Î¤³¤ÏÉ¬¤º¥Ð¥é¥ó¥¹Åª¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡×¡ÖÆ¦Æý¤ÈÌ£Á¹¤ÇÆ¦ÆýÌ£Á¹Æé¤òºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡ÊÌîºÚ¤¬¡ËÇã¤¤¤ä¤¹¤¤¤È¡¢ºî¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¡Ö¥É¡¼¥àÆé¡×¡©
¹«¤Î¡ÈÆ¦Æý¥Ö¡¼¥à¡É¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤«Æ¦ÆýÆé¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢¤³¤ÎÅß¿Íµ¤¤¬½Ð¤½¤¦¤ÊÆé¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¡Ö¥É¡¼¥àÆé¡×¡£
¥Ç¥ê¥Ã¥·¥å¥¥Ã¥Á¥ó ¥Õ¡¼¥É¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦ÄáÅÄ¤µ¤¤µ¤ó¡§
¥É¡¼¥àÆé¤Ï¾¯¤Ê¤¤ºàÎÁ¤ò¥É¡¼¥à¾õ¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¡¢ÌîºÚ¤Î¾å¤Ë¤ªÆù¤òÊÂ¤Ù¤ë¤è¤¦¤Êºî¤êÊý¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ÌîºÚ¤Ë¤âÆù¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬À÷¤ßÅÏ¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯»Å¾å¤¬¤ë¤«¤Ê¤È¡£
´ðËÜ¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤â¼«Í³¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥É¡¼¥àÆé¡£
¤¿¤À¡¢Ì¥ÎÏ¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥Ç¥ê¥Ã¥·¥å¥¥Ã¥Á¥ó ¥Õ¡¼¥É¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦ÄáÅÄ¤µ¤¤µ¤ó¡§
¾¯¤Ê¤¤¿©ºà¿ô¤Ç¤â¥É¡¼¥à¾õ¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤È¤«¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬±é½Ð¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Æé¡¢¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦Æé¤¬³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Ì£¤Ï¤â¤Á¤í¤ó²Á³Ê¤â¸«¤¿ÌÜ¤âÂçËþÂ¡£
¤½¤ó¤Ê¤ªÆé¤¬¤³¤ÎÅß¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤À¡£
